Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar 3.93 lirayı aştı, euro 4.82 lira düzeyinde
Dolar 3.93 lirayı aştı, euro...
İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor
İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor
ÖSO Afrin'de kontrolü sağladı
ÖSO Afrin'de kontrolü sağladı
PİYASALAR - Fed öncesi dolar 3.90 ve euro 4.80 lirada
Fed öncesi dolar 3.90 ve...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE --------------------------------------------------------------- 20 MART SALI 10:00   Tüketici güven endeksi 17:00   Merkezi yönetim borç stoku 22 MART ÇARŞAMBA 14:30   Reel kesim güven endeksi 14:30   Kapasite kullanım oranı 27...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
---------------------------------------------------------------
20 MART SALI
10:00   Tüketici güven endeksi
17:00   Merkezi yönetim borç stoku

22 MART ÇARŞAMBA
14:30   Reel kesim güven endeksi
14:30   Kapasite kullanım oranı

27 MART SALI
10:00   Ekonomik güven endeksi

29 MART PERŞEMBE
10:00   GSYH

30 MART CUMA
10:00   Dış ticaret dengesi
11:00   Giriş-çıkış yapanlar
12:00   Genel yönetim borç stoku
=============================================
DÜNYA
-----------------------------------------------------------------------------------
19 MART PAZARTESİ
JAPONYA       02:50 Ticaret Dengesi
JAPONYA       02:50 İhracat
JAPONYA       02:50 İthalat
EURO BÖLGESİ  13:00 Ticaret Dengesi

20 MART SALI
JAPONYA  08:00 Öncü Göstergeler
ALMANYA  10:00 ÜFE
ALMANYA  10:00 ÜFE
İNGİLTERE  12:30 TÜFE
İNGİLTERE  12:30 TÜFE
İNGİLTERE  12:30 Çekirdek TÜFE
İNGİLTERE  12:30 ÜFE
İNGİLTERE  12:30 ÜFE
İNGİLTERE  12:30 Çekirdek ÜFE
İNGİLTERE  12:30 Çekirdek ÜFE
ALMANYA  13:00 ZEW Anketi (Mevcut Durum)
ALMANYA  13:00 ZEW Anketi (Beklenti)
EURO BÖLGESİ  13:00 ZEW Anketi (Beklenti)
EURO BÖLGESİ  18:00 Tüketici Güveni

21 MART ÇARŞAMBA
İNGİLTERE  12:30 İşsizlik Başvuruları
İNGİLTERE  12:30 Ortalama Haftalık Kazançlar
İNGİLTERE  12:30 ILO İşsizlik Oranı
İNGİLTERE  12:30 İşgücü Değişimi
ABD   14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD   17:00 Mevcut Konut Satışları
ABD   17:00 Mevcut Konut Satışları
ABD   17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD   17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD   17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD   17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD   17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD   17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD   17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD   17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD   21:00 Fed Faiz kararı

22 MART PERŞEMBE
JAPONYA  03:30 İmalat PMI
FRANSA   11:00 İmalat PMI
FRANSA   11:00 Servis PMI
FRANSA   11:00 Bileşik PMI
ALMANYA  11:30 İmalat PMI
ALMANYA  11:30 Servis PMI
ALMANYA  11:30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ  12:00 İmalat PMI
ALMANYA  12:00 IFO İş Dünyası Endeksi
EURO BÖLGESİ  12:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ  12:00 Bileşik PMI
İNGİLTERE  12:30 Perakende Satışlar
İNGİLTERE  12:30 Perakende Satışlar
İNGİLTERE  15:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
İNGİLTERE  15:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi
ABD   15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD   15:30 Devam Eden Başvurular
ABD   16:45 İmalat PMI
ABD   17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
ABD   17:45 Servis PMI
ABD   17:45 Bileşik PMI

23 MART CUMA
JAPONYA  02:30 TÜFE
JAPONYA  02:30 Çekirdek TÜFE
JAPONYA  02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA  02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA  02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA  02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ABD   15:30 Dayanıklı Mal Siparişleri
ABD   17:00 Yeni Konut Satışları
ABD   17:00 Yeni Konut Satışları
ABD   17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314