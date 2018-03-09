TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
Tarih TSİ Gösterge
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09/03 10:00 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları
09/03 10:00 Vergi Kimlik Numarası ve Mükellef Sayıları İstatistikleri
12/03 10:00 Ödemeler Dengesi İstatistikleri
15/03 10:00 İşsizlik
15/03 11:00 Bütçe dengesi
15/03 14:30 Merkez Bankası beklenti anketi
16/03 10:00 Sanayi üretimi
20/03 10:00 Tüketici güven endeksi
20/03 17:00 Merkezi yönetim borç stoku
22/03 14:30 Reel kesim güven endeksi
22/03 14:30 Kapasite kullanım oranı
27/03 10:00 Ekonomik güven endeksi
29/03 10:00 GSYH
30/03 10:00 Dış ticaret dengesi
30/03 11:00 Giriş-çıkış yapanlar
30/03 12:00 Genel yönetim borç stoku
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DÜNYA
Tarih TSİ Gösterge
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CUMA
08/03 02:00 Çin Ticaret dengesi
08/03 02:00 Çin İthalat YoY
08/03 02:00 Çin İhracat YoY
09/03 02:30 Japonya Hanehalkı harcamaları YoY
09/03 04:30 Çin ÜFE YoY
09/03 04:30 Çin TÜFE YoY
09/03 10:00 Almanya Ticaret dengesi
09/03 10:00 Almanya İhracat MoM
09/03 10:00 Almanya İthalat MoM
09/03 10:00 Almanya Sanayi üretimi MoM
09/03 10:00 Almanya Sanayi üretimi YoY
09/03 10:45 Fransa Sanayi üretimi MoM
09/03 10:45 Fransa Sanayi üretimi YoY
09/03 10:45 Fransa İmalat üretimi MoM
09/03 10:45 Fransa İmalat üretimi YoY
09/03 12:30 İngiltere Ticaret dengesi
09/03 12:30 İngiltere Sanayi üretimi MoM
09/03 12:30 İngiltere Sanayi üretimi YoY
09/03 12:30 İngiltere İmalat üretimi MoM
09/03 12:30 İngiltere İmalat üretimi YoY
09/03 16:30 ABD Tarımdışı istihdam değişimi
09/03 16:30 ABD Özel sektör istihdam değişimi
09/03 16:30 ABD İmalat sektörü istihdam değişimi
09/03 16:30 ABD İşsizlik oranı
09/03 16:30 ABD Ortalama saatlik kazançlar MoM
09/03 16:30 ABD Ortalama saatlik kazançlar YoY
09/03 16:30 ABD İşgücüne katılım oranı
09/03 18:30 ABD Toptan satış stokları MoM