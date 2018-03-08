TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
Tarih TSİ Gösterge
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08/03 10:00 Bitkisel Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri - 2017
09/03 10:00 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları
09/03 10:00 Vergi Kimlik Numarası ve Mükellef Sayıları İstatistikleri
12/03 10:00 Ödemeler Dengesi İstatistikleri
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DÜNYA
Tarih TSİ Gösterge
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PERŞEMBE
08/03 02:50 Japonya Yabancı tahvil alımları
08/03 02:50 Japonya Yabancı hisse senedi alımları
08/03 02:50 Japonya Yabancıların Japon tahvil alımları
08/03 02:50 Japonya Yabancıların Japon hisse senetleri alımları
08/03 02:50 Japonya GDP QoQ
08/03 02:50 Japonya Yıllıklandırılmış GDP QoQ
08/03 02:50 Japonya Kişisel tüketim harcamaları QoQ
08/03 10:00 Almanya Fabrika siparişleri MoM
08/03 10:00 Almanya Fabrika siparişleri YoY
08/03 15:45 Euro Bölgesi ECB Gösterge faiz oranı
08/03 15:45 Euro Bölgesi ECB Marjinal faiz oranı
08/03 15:45 Euro Bölgesi ECB Mevduat faiz oranı
08/03 16:30 ABD Haftalık işsizlik başvuruları
08/03 16:30 ABD Devam eden başvurular
08/03 18:30 ABD EIA Doğalgaz stok değişimi
CUMA
08/03 02:00 Çin Ticaret dengesi
08/03 02:00 Çin İthalat YoY
08/03 02:00 Çin İhracat YoY
09/03 02:30 Japonya Hanehalkı harcamaları YoY
09/03 04:30 Çin ÜFE YoY
09/03 04:30 Çin TÜFE YoY
09/03 10:00 Almanya Ticaret dengesi
09/03 10:00 Almanya İhracat MoM
09/03 10:00 Almanya İthalat MoM
09/03 10:00 Almanya Sanayi üretimi MoM
09/03 10:00 Almanya Sanayi üretimi YoY
09/03 10:45 Fransa Sanayi üretimi MoM
09/03 10:45 Fransa Sanayi üretimi YoY
09/03 10:45 Fransa İmalat üretimi MoM
09/03 10:45 Fransa İmalat üretimi YoY
09/03 12:30 İngiltere Ticaret dengesi
09/03 12:30 İngiltere Sanayi üretimi MoM
09/03 12:30 İngiltere Sanayi üretimi YoY
09/03 12:30 İngiltere İmalat üretimi MoM
09/03 12:30 İngiltere İmalat üretimi YoY
09/03 16:30 ABD Tarımdışı istihdam değişimi
09/03 16:30 ABD Özel sektör istihdam değişimi
09/03 16:30 ABD İmalat sektörü istihdam değişimi
09/03 16:30 ABD İşsizlik oranı
09/03 16:30 ABD Ortalama saatlik kazançlar MoM
09/03 16:30 ABD Ortalama saatlik kazançlar YoY
09/03 16:30 ABD İşgücüne katılım oranı
09/03 18:30 ABD Toptan satış stokları MoM