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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

Türkiye Tarih     TSİ      Gösterge                                        Dönem   ------------------------------------------------------------------------------ 02/03    10:00     İnşaat ciro ve üretim   ...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

Türkiye

Tarih     TSİ      Gösterge                                        Dönem  

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02/03    10:00     İnşaat ciro ve üretim                    2017/4

02/03    10:00     Evlenme - boşanma                     2017

05/03    10:00     Tüketici fiyatları endeksi              Şubat

05/03    10:00     Yurt içi üretici fiyatları endeksi    Şubat

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Dünya

Tarih     TSİ       Gösterge                                         Dönem

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CUMA

02/03    02:30     Japonya işsizlik oranı                            Şubat

02/03    02:30     Japonya hanehalkı harcamaları YoY   Ocak

02/03    10:00     Almanya perakende satışlar MoM       Şubat

02/03    10:00     Almanya perakende satışlar YoY        Şubat

02/03    12:30     İngiltere inşaat PMI                              Şubat

02/03    13:00     Euro Bölgesi ÜFE MoM                       Şubat 

02/03    13:00     Euro Bölgesi ÜFE YoY                        Şubat

 

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