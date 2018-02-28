TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

Türkiye
Tarih TSİ Gösterge Dönem
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28/02 10:00 Dış ticaret dengesi Ocak
28/02 11:00 Turizm/giriş-çıkış yapanlar Ocak
28/02 10:00 Elektrik üretim-iletim Ocak
28/02 10:00 İnşaat işgücü girdi endeksleri 2017/4
01/03 10:00 Motorlu kara taşıtları Ocak
01/03 11:00 Turizm belgeli tesisler 2017
02/03 10:00 İnşaat ciro ve üretim 2017/4
02/03 10:00 Evlenme - boşanma 2017
05/03 10:00 Tüketici fiyatları endeksi Şubat
05/03 10:00 Yurt içi üretici fiyatları endeksi Şubat
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Dünya
Tarih TSİ Gösterge Dönem
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ÇARŞAMBA
28/02 02:50 Japonya perakende satışlar MoM Şubat
28/02 02:50 Japonya sanayi üretimi MoM Şubat
20/02 02:50 Japonya sanayi üretimi YoY Şubat
28/02 03:01 İngiltere GfK tüketici güveni Şubat
28/02 04:00 Çin imalat dışı PMI Mart
28/02 04:00 Çin imalat PMI Mart
28/02 04:00 Çin bileşik PMI Mart
28/02 10:00 Almanya GfK tüketici güveni Şubat
28/02 10:45 Fransa ÜFE MoM Şubat
28/02 10:45 Fransa ÜFE YoY Şubat
28/02 10:45 Fransa tüketici harcamaları MoM Aralık
28/02 10:45 Fransa tüketici harcamaları YoY 2017
28/02 10:45 Fransa GDP QoQ 2017/4
28/02 10:45 Fransa GDP YoY 2017
28/02 10:45 Fransa TÜFE MoM Şubat
28/02 10:45 Fransa TÜFE YoY Şubat
28/02 12:00 Almanya işsizlik Şubat
28/02 13:00 Euro bölgesi enflasyon Şubat
28/02 15:00 ABD MBA Mortgage başvuruları Şubat
28/02 16:30 ABD kişisel tüketim Şubat
28/02 16:30 ABD yıllıklandırılmış GDP QoQ 2017/4
28/02 16:30 ABD çekirdek PCE QoQ 2017/4
28/02 17:45 ABD Chicago PMI Şubat
28/02 17:45 ABD Chicago PMI Şubat
28/02 18:00 ABD bekleyen konut satışları MoM Şubat
28/02 18:00 ABD bekleyen konut satışları YoY Şubat
28/02 18:30 ABD DOE U.S. ham petrol stokları Şubat
28/02 18:30 ABD DOE U.S. ham petrol stokları Şubat
28/02 18:30 ABD DOE U.S. Benzin stokları Şubat
28/02 18:30 ABD DOE U.S. damıtılmış petrol st. Şubat
28/02 18:30 ABD DOE U.S. rafineri kullanımı Şubat
PERŞEMBE
01/03 02:50 Japonya yabancı tahvil alımları Şubat
01/03 02:50 Japonya yabancı hisse senedi alımları Şubat
01/03 02:50 Japonya sermaye harcamaları YoY 2017
01/03 04:30 Japonya imalat PMI Şubat
01/03 04:45 Çin imalat PMI Şubat
01/03 08:00 Japonya tüketici güven endeksi Şubat
01/03 11:50 Fransa imalat PMI Şubat
01/03 12:00 Euro Bölgesi imalat PMI Şubat
01/03 12:30 İngiltere imalat PMI Şubat
01/03 13:00 Euro Bölgesi işsizlik oranı Şubat
01/03 16:30 ABD kişisel gelirler Ocak
01/03 16:30 ABD tüketici harcamaları Ocak
01/03 17:45 ABD Satın alma yönetici endeksi Şubat
01/03 18:00 ABD ISM imalat sanayi endeksi Şubat
01/03 18:00 ABD İnşaat sektörü harcamaları Ocak
01/03 18:30 ABD EIA doğalgaz stok değişimi Şubat
CUMA
02/03 02:30 Japonya işsizlik oranı Şubat
02/03 02:30 Japonya hanehalkı harcamaları YoY Ocak
02/03 10:00 Almanya perakende satışlar MoM Şubat
02/03 10:00 Almanya perakende satışlar YoY Şubat
02/03 12:30 İngiltere inşaat PMI Şubat
02/03 13:00 Euro Bölgesi ÜFE MoM Şubat
02/03 13:00 Euro Bölgesi ÜFE YoY Şubat