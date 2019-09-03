TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------ 03/09 10:00 TÜFE 03/09 10:00 ÜFE 04/09 14:30 Reel efektif döviz kuru 06/09 ...
TÜRKİYE
------------------------------------------------------------------------------
03/09 10:00 TÜFE
03/09 10:00 ÜFE
04/09 14:30 Reel efektif döviz kuru
06/09 17:30 Hazine nakit dengesi
09/09 14:30 MB beklenti anketi
12/09 14:00 MB politika faizi
13/09 10:00 Sanayi üretimi
13/09 10:00 Cari denge
16/09 10:00 İşsizlik
16/09 11:00 Bütçe dengesi
20/09 10:00 Tüketici güven endeksi
20/09 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
24/09 10:00 Kapasite kullanım oranı
24/09 10:00 Reel kesim güven endeksi
27/09 10:00 Ekonomik güven endeksi
30/09 10:00 Dış ticaret dengesi, nihai
30/09 11:00 Giriş çıkış yapanlar
--------------------------------------------------------------------------
DÜNYA TSİ
----------------------------------------------------------------------------
3 EYLÜL SALI
----------------------------------------------------------------------------
Birleşik Krallık İnşaat PMI 11:30
Euro Bölgesi ÜFE 12:00
ABD Markit imalat PMI 16:45
ABD ISM imalat endeksi 17:00
----------------------------------------------------------------------------
4 EYLÜL ÇARŞAMBA
----------------------------------------------------------------------------
Japonya Bileşik PMI 03:30
Japonya Servis PMI 03:30
Çin Bileşik PMI 04:45
Çin Servis PMI 04:45
Fransa Servis PMI 10:50
Fransa Bileşik PMI 10:50
Almanya Bileşik PMI 11:00
Almanya hizmetler PMI 11:00
Euro bölgesi hizmetler PMI 11:00
Euro bölgesi perakende satışlar 12:00
ABD dış ticaret dengesi 15:30
----------------------------------------------------------------------------
5 EYLÜL PERŞEMBE
----------------------------------------------------------------------------
Almanya sanayi siparişleri 09:00
ABD ADP özel sektör istihdamı 15:15
ABD işsizlik maaş başvuruları 15:30
ABD işgücü maliyeti 15:30
ABD verimlilik 15:30
ABD fabrika siparişleri 17:00
ABD ISM hizmetler endeksi 17:00
----------------------------------------------------------------------------
6 EYLÜL CUMA
----------------------------------------------------------------------------
Almanya sanayi üretimi 09:00
Euro bölgesi GSYH 12:00
ABD tarımdışı istihdam 15:30
ABD işsizlik 15:30
ABD ortalama saatlik ücretler 15:30
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
|İmsak
|04:55
|Güneş
|06:25
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:48
|Akşam
|19:42
|Yatsı
|21:06
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0