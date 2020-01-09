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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

EKONOMİ 09.01.2020, 09:04
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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10/01  10:00     İşsizlik
10/01  14:00     TCMB beklenti anketi
13/01  10:00     Cari denge
14/01  10:00     Sanayi üretimi
15/01  11:00     Bütçe dengesi
16/01  14:00     TCMB politika faizi
20/01  17:30     Merkezi yönetim borç stoku
23/01  10:00     Tüketici güven endeksi
27/01  10:00     Kapasite kullanım oranı
27/01  10:00     Reel kesim güven endeksi
29/01  10:00     Ekonomik güven endeksi
31/01  10:00     Dış ticaret dengesi
31/01  10:00     Turizm gelirleri
31/01  11:00     Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA
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TSİ         9 OCAK PERŞEMBE
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10:00      Almanya sanayi üretimi
13:00      Euro bölgesi işsizlik
16:30      ABD işsizlik maaş başvuruları
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TSİ         10 OCAK CUMA
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16:30      ABD tarımdışı istihdam
16:30      ABD işsizlik
16:30      ABD ortalama saatlik ücretler
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TSİ         13 OCAK PAZARTESİ
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12:30      İngiltere GSYH
12:30      İngiltere sanayi üretimi
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TSİ         14 OCAK SALI
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16:30      ABD TÜFE
16:30      ABD çekirdek TÜFE
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TSİ         15 OCAK ÇARŞAMBA
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12:30      İngiltere TÜFE
13:00      Euro bölgesi sanayi üretimi
16:30      ABD New York Fed imalat endeksi
16:30      ABD ÜFE
16:30      ABD çekirdek ÜFE
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TSİ         16 OCAK PERŞEMBE
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10:00      Almanya TÜFE
16:30      ABD işsizlik maaş başvuruları
16:30      ABD Philadelphia Fed endeksi
16:30      ABD perakende satışlar
16:30      ABD çekirdek perakende satışlar
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TSİ         17 OCAK CUMA
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13:00      Euro bölgesi TÜFE
16:30      ABD yeni konut inşaatları
16:30      ABD inşaat ruhsatları
17:15      ABD sanayi üretimi
17:15      ABD kapasite kullanımı
18:00      ABD Mich tüketici güven endeksi
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TSİ         22 OCAK ÇARŞAMBA
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18:00      ABD ikinci el konut satışları
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TSİ         23 OCAK PERŞEMBE
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15:45      ECB politika faizi
15:45      ECB mevduat faizi
16:30      ABD işsizlik maaş başvuruları
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TSİ         24 OCAK CUMA
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11:30      Almanya imalat PMI
11:30      Almanya hizmetler PMI
12:00      Euro bölgesi imalat PMI
12:00      Euro bölgesi hizmetler PMI
17:45      ABD Markit imalat PMI
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TSİ         27 OCAK PAZARTESİ
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12:00      Almanya Ifo endeksi
18:00      ABD yeni konut satışları
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TSİ         28 OCAK SALI
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16:30      ABD dayanıklı mal siparişleri
18:00      ABD tüketici güven endeksi
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TSİ         29 OCAK ÇARŞAMBA
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18:00      ABD bekleyen konut satışları
22:00      Fed politika faizi
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TSİ         30 OCAK PERŞEMBE
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13:00      Euro bölgesi işsizlik
15:00      BoE politika faizi
16:30      ABD GSYH
16:30      ABD çekirdek GSYH
16:30      ABD işsizlik maaş başvuruları
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TSİ         31 OCAK CUMA
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13:00      Euro bölgesi TÜFE
13:00      Euro bölgesi GSYH
16:30      ABD kişisel gelirler
16:30      ABD kişisel harcamalar
16:30      ABD çekirdek PCE
17:45      ABD Chicago PMI
18:00      ABD Mich. tüketici güven endeksi

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6. Alanyaspor 17 29
7. Galatasaray 17 27
8. Malatyaspor 17 24
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11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Kasımpaşa 17 15
15. Konyaspor 17 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 17 12
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1. Hatayspor 17 36
2. Erzurum BB 17 30
3. Keçiörengücü 17 28
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