TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

----------------------------------------------------------------------------------------------------

26/12 10:00 Kapasite kullanım oranı

26/12 10:00 Reel kesim güven endeksi

27/12 10:00 Katı yakıtlar

27/12 10:00 Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi

----------------------------------------------------------------------------------------------------

DÜNYA TSİ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

26 ARALIK PERŞEMBE

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Japonya 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

Japonya 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

Japonya 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

Japonya 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

ABD 15:00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 16:30 Devam Eden Başvurular

---------------------------------------------------------------------------------------------------

27 ARALIK CUMA

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Japonya 02:30 İşsizlik Oranı

Japonya 02:50 Perakende Satışlar (Aylık)

Japonya 02:50 Perakende Satislar (Yillik)

Japonya 02:50 Sanayi Üretimi (Aylık)

Japonya 02:50 Sanayi Üretimi (Yıllık)

Çin 04:30 Endüstriyel Kazanç (Yıllık)

ABD 18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

ABD 19:00 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 19:00 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 19:00 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD 19:00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD 19:00 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD 19:00 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD 19:00 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD 19:00 DOE Distillate Ongorulen Talep

Almanya Perakende Satışlar (Aylık)

Almanya Perakende Satışlar (Yıllık)