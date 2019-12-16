TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

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TÜRKİYE
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16/12 1000 İşsizlik
16/12 1100 Bütçe dengesi
20/12 1000 Tüketici güven endeksi
20/12 1730 Merkezi yönetim borç stoku
26/12 1000 Kapasite kullanım oranı
26/12 1000 Reel kesim güven endeksi
30/12 1000 Ekonomik güven endeksi
30/12 1100 Giriş çıkış yapanlar
31/12 1000 Dış ticaret dengesi
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DÜNYA TSİ
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16 ARALIK PAZARTESİ
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Japonya 03:30 Bileşik PMI
Japonya 03:30 İmalat PMI
Japonya 03:30 Servis PMI
Çin 05:00 Sanayi Üretimi (Yıllık)
Çin 05:00 Perakende Satislar (Yillik)
Fransa 11:15 Markit Fransa İmalat PMI
Fransa 11:15 Markit Fransa Hizmet PMI
Fransa 11:15 Markit Fransa Komposit PMI
Almanya 11:30 Markit/BME İmalat PMI
Almanya 11:30 Markit Hizmet PMI
Almanya 11:30 Markit/BME Kompozit PMI
Euro Bölgesi 12:00 Markit İmalat PMI
Euro Bölgesi 12:00 Markit Hizmet PMI
Euro Bölgesi 12:00 Markit Kompozit PMI
Birleşik Krallık 12:30 Markit UK PMI İmalat
Birleşik Krallık 12:30 Markıt/CIPS Birleşik Krallık Hizmet PMI
Birleşik Krallık 12:30 Markit/CIPS Birleşik Krallık Komposit PMI
Euro Bölgesi 16:00 ECB Guindos Konuşması
ABD 16:30 Empire İmalat Endeksi
ABD 17:45 Markit Kompozit PMI
ABD 17:45 Markit İmalat PMI
ABD 17:45 Markit Hizmet PMI
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17 ARALIK SALI
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Birleşik Krallık 12:30 Ortalama Haftalık Kazançlar
Birleşik Krallık 12:30 ILO İşsizlik Oranı 3 Aylık
Birleşik Krallık 12:30 İstihdam Değişimi
Euro Bölgesi 13:00 Ticaret Dengesi
ABD 16:30 Konut Başlangıçları
ABD 16:30 İnşaat İzinleri
ABD 16:30 Konut Başlangıçları
ABD 16:30 Bina İzinleri (Aylık)
ABD 17:15 Sanayi Üretimi (Aylık)
ABD 17:15 İmalat Üretimi
ABD 17:15 Kapasite Kullanımı
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18 ARALIK ÇARŞAMBA
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Japonya 02:50 İhracat (Yıllık)
Japonya 02:50 İthalat (Yıllık)
Almanya 10:00 Üretici Fiyatları Endeksi (Aylık)
Almanya 10:00 Üretici Fiyatları Endeksi (Yıllık)
Euro Bölgesi 11:30 ECB Başkanı Lagarde'ın Konuşması
Almanya 12:00 IFO-İş İklimi
Almanya 12:00 IFO-Beklentiler
Almanya 12:00 IFO-Durum Değerlendirmesi
Birleşik Krallık 12:30 TÜFE (Aylık)
Birleşik Krallık 12:30 TÜFE (Yıllık)
Birleşik Krallık 12:30 TÜFE Çekirdek (Yıllık)
Birleşik Krallık 12:30 ÜFE (Çıktı) (Dönemsellikten arındırılmamış)(Aylık)
Birleşik Krallık 12:30 ÜFE (Çıktı) (Dönemsellikten arındırılmamış)(Yıllık)
Birleşik Krallık 12:30 Çekirdek ÜFE (Çıktı) (Dönemsellikten arındırılmamış)(Aylık)
Birleşik Krallık 12:30 Çekirdek ÜFE (Çıktı) (Dönemsellikten arındırılmamış)(Yıllık)
Euro Bölgesi 13:00 TÜFE (Yıllık)
Euro Bölgesi 13:00 TÜFE (Aylık)
Euro Bölgesi 13:00 TÜFE Çekirdek (Yıllık)
Euro Bölgesi 13:15 FED Brainard Konuşması
Euro Bölgesi 14:15 ECB Coeure Konuşması
ABD 15:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 18:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 18:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 18:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 18:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 18:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 18:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 18:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 18:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
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19 ARALIK PERŞEMBE
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Japonya 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
Japonya 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
Japonya 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
Japonya 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
Birleşik Krallık 12:30 Perakende satışlar Oto yakıt hariç (Aylık)
Birleşik Krallık 12:30 Perakende satışlar Oto yakıt hariç (Yıllık)
Birleşik Krallık 15:00 BOE Faiz Kararı
Birleşik Krallık 15:00 BOE Varlık Satın Alma Hedefi
ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 16:30 Devam Eden Başvurular
ABD 18:00 Öncü Endeks
ABD 18:00 Mevcut Konut Satışları
ABD 18:00 Mevcut Konut Satışları (Aylık)
ABD 18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
Japonya BOJ Faiz Kararı
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20 ARALIK CUMA
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Japonya 02:30 Ulusal TÜFE (Yıllık)
Japonya 02:30 Ulusal Çekirdek TÜFE (Yıllık)
Fransa 10:45 Üretici Fiyatları Endeksi (Aylık)
Fransa 10:45 Üretici Fiyatları Endeksi (Yıllık)
Fransa 10:45 Tüketici Harcamaları (Aylık)
Fransa 10:45 Tüketici Harcamaları (Yıllık)
Birleşik Krallık 12:30 GSYİH (Çeyrek)
Birleşik Krallık 12:30 GSYİH (Yıllık)
Birleşik Krallık 12:30 Özel Tüketim (Çeyrek Bazda)
Birleşik Krallık 12:30 Hükümet Harcamaları (Çeyrek Bazda)
Birleşik Krallık 12:30 Sabit Sermaye Yatırımları (Çeyrek Bazda)
Birleşik Krallık 12:30 İhracat (Aylık)
Birleşik Krallık 12:30 İthalat (Aylık)
Birleşik Krallık 12:30 Toplam İş Yatırımları (Çeyrek Bazda)
Birleşik Krallık 12:30 Toplam İş Yatırımları (Yıllık)
ABD 16:30 GDP (Yıllıklandırılmış)
ABD 16:30 Kişisel Tüketim
ABD 16:30 Çekirdek PCE (Çeyrek Bazda)
Euro Bölgesi 18:00 Tüketici Güveni
ABD 18:00 Kişisel Gelir
ABD 18:00 Kişisel Harcamalar
ABD 18:00 Michigan Üniversitesi Duyarlılık Endeksi