TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

TÜRKİYE

------------------------------------------------------------------------------------------------------

16/12 1000 İşsizlik

16/12 1100 Bütçe dengesi

20/12 1000 Tüketici güven endeksi

20/12 1730 Merkezi yönetim borç stoku

26/12 1000 Kapasite kullanım oranı

26/12 1000 Reel kesim güven endeksi

30/12 1000 Ekonomik güven endeksi

30/12 1100 Giriş çıkış yapanlar

31/12 1000 Dış ticaret dengesi

------------------------------------------------------------------------------------------------------

DÜNYA TSİ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 ARALIK PAZARTESİ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Japonya 03:30 Bileşik PMI

Japonya 03:30 İmalat PMI

Japonya 03:30 Servis PMI

Çin 05:00 Sanayi Üretimi (Yıllık)

Çin 05:00 Perakende Satislar (Yillik)

Fransa 11:15 Markit Fransa İmalat PMI

Fransa 11:15 Markit Fransa Hizmet PMI

Fransa 11:15 Markit Fransa Komposit PMI

Almanya 11:30 Markit/BME İmalat PMI

Almanya 11:30 Markit Hizmet PMI

Almanya 11:30 Markit/BME Kompozit PMI

Euro Bölgesi 12:00 Markit İmalat PMI

Euro Bölgesi 12:00 Markit Hizmet PMI

Euro Bölgesi 12:00 Markit Kompozit PMI

Birleşik Krallık 12:30 Markit UK PMI İmalat

Birleşik Krallık 12:30 Markıt/CIPS Birleşik Krallık Hizmet PMI

Birleşik Krallık 12:30 Markit/CIPS Birleşik Krallık Komposit PMI

Euro Bölgesi 16:00 ECB Guindos Konuşması

ABD 16:30 Empire İmalat Endeksi

ABD 17:45 Markit Kompozit PMI

ABD 17:45 Markit İmalat PMI

ABD 17:45 Markit Hizmet PMI

------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 ARALIK SALI

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Birleşik Krallık 12:30 Ortalama Haftalık Kazançlar

Birleşik Krallık 12:30 ILO İşsizlik Oranı 3 Aylık

Birleşik Krallık 12:30 İstihdam Değişimi

Euro Bölgesi 13:00 Ticaret Dengesi

ABD 16:30 Konut Başlangıçları

ABD 16:30 İnşaat İzinleri

ABD 16:30 Konut Başlangıçları

ABD 16:30 Bina İzinleri (Aylık)

ABD 17:15 Sanayi Üretimi (Aylık)

ABD 17:15 İmalat Üretimi

ABD 17:15 Kapasite Kullanımı

------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 ARALIK ÇARŞAMBA

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Japonya 02:50 İhracat (Yıllık)

Japonya 02:50 İthalat (Yıllık)

Almanya 10:00 Üretici Fiyatları Endeksi (Aylık)

Almanya 10:00 Üretici Fiyatları Endeksi (Yıllık)

Euro Bölgesi 11:30 ECB Başkanı Lagarde'ın Konuşması

Almanya 12:00 IFO-İş İklimi

Almanya 12:00 IFO-Beklentiler

Almanya 12:00 IFO-Durum Değerlendirmesi

Birleşik Krallık 12:30 TÜFE (Aylık)

Birleşik Krallık 12:30 TÜFE (Yıllık)

Birleşik Krallık 12:30 TÜFE Çekirdek (Yıllık)

Birleşik Krallık 12:30 ÜFE (Çıktı) (Dönemsellikten arındırılmamış)(Aylık)

Birleşik Krallık 12:30 ÜFE (Çıktı) (Dönemsellikten arındırılmamış)(Yıllık)

Birleşik Krallık 12:30 Çekirdek ÜFE (Çıktı) (Dönemsellikten arındırılmamış)(Aylık)

Birleşik Krallık 12:30 Çekirdek ÜFE (Çıktı) (Dönemsellikten arındırılmamış)(Yıllık)

Euro Bölgesi 13:00 TÜFE (Yıllık)

Euro Bölgesi 13:00 TÜFE (Aylık)

Euro Bölgesi 13:00 TÜFE Çekirdek (Yıllık)

Euro Bölgesi 13:15 FED Brainard Konuşması

Euro Bölgesi 14:15 ECB Coeure Konuşması

ABD 15:00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD 18:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 18:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 18:30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD 18:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD 18:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD 18:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD 18:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD 18:30 DOE Distillate Ongorulen Talep

------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 ARALIK PERŞEMBE

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Japonya 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

Japonya 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

Japonya 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

Japonya 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

Birleşik Krallık 12:30 Perakende satışlar Oto yakıt hariç (Aylık)

Birleşik Krallık 12:30 Perakende satışlar Oto yakıt hariç (Yıllık)

Birleşik Krallık 15:00 BOE Faiz Kararı

Birleşik Krallık 15:00 BOE Varlık Satın Alma Hedefi

ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 16:30 Devam Eden Başvurular

ABD 18:00 Öncü Endeks

ABD 18:00 Mevcut Konut Satışları

ABD 18:00 Mevcut Konut Satışları (Aylık)

ABD 18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

Japonya BOJ Faiz Kararı

------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 ARALIK CUMA

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Japonya 02:30 Ulusal TÜFE (Yıllık)

Japonya 02:30 Ulusal Çekirdek TÜFE (Yıllık)

Fransa 10:45 Üretici Fiyatları Endeksi (Aylık)

Fransa 10:45 Üretici Fiyatları Endeksi (Yıllık)

Fransa 10:45 Tüketici Harcamaları (Aylık)

Fransa 10:45 Tüketici Harcamaları (Yıllık)

Birleşik Krallık 12:30 GSYİH (Çeyrek)

Birleşik Krallık 12:30 GSYİH (Yıllık)

Birleşik Krallık 12:30 Özel Tüketim (Çeyrek Bazda)

Birleşik Krallık 12:30 Hükümet Harcamaları (Çeyrek Bazda)

Birleşik Krallık 12:30 Sabit Sermaye Yatırımları (Çeyrek Bazda)

Birleşik Krallık 12:30 İhracat (Aylık)

Birleşik Krallık 12:30 İthalat (Aylık)

Birleşik Krallık 12:30 Toplam İş Yatırımları (Çeyrek Bazda)

Birleşik Krallık 12:30 Toplam İş Yatırımları (Yıllık)

ABD 16:30 GDP (Yıllıklandırılmış)

ABD 16:30 Kişisel Tüketim

ABD 16:30 Çekirdek PCE (Çeyrek Bazda)

Euro Bölgesi 18:00 Tüketici Güveni

ABD 18:00 Kişisel Gelir

ABD 18:00 Kişisel Harcamalar

ABD 18:00 Michigan Üniversitesi Duyarlılık Endeksi