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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/08         10:00     Sektörel Güven Endeksleri 26/08         10:00     Reel Kesim Güven...

EKONOMİ 26.08.2019, 07:01
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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26/08         10:00     Sektörel Güven Endeksleri
26/08         10:00     Reel Kesim Güven Endeksi
26/08         10:00     İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı
28/08         10:00     İşgücü Girdi Endeksleri
28/08         10:00     Ulkuslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi
29/08         10:00     Giriş-Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar
29/08         10:00     Katı Yakıtlar
29/08         10:00     Dış Ticaret İstatistikleri
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DÜNYA                      TSİ
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26 AĞUSTOS PAZARTESİ
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ALMANYA                 11:00   IFO endeksi
ABD                          15:30   Dayanıklı mal siparişleri
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27 AĞUSTOS SALI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ABD                         17:00   Tüketici güven endeksi
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29 AĞUSTOS PERŞEMBE
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ALMANYA                10:55   İşsizlik
ALMANYA                15:00   TÜFE, öncü
ABD                         15:30   GSYH revize
ABD                         15:30   Çekirdek GSYH
ABD                         15:30   İşsizlik maaş başvuruları
ABD                         17:00   Bekleyen konut satışları
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30 AĞUSTOS CUMA
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ALMANYA               09:00   Perakende satışlar
EURO BÖLGESİ    11:00   TÜFE, öncü
EURO BÖLGESİ    12:00   İşsizlik
ABD                        15:30   Kişisel gelirler
ABD                         15:30   Kişisel harcamalar
ABD                         15:30   Çekirdek PCE
ABD                         16:45   Chicago PMI
ABD                         17:00   Michigan tüketici güven endeksi

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Namaz Vakti 26 Ağustos 2019
İmsak 04:45
Güneş 06:17
Öğle 13:11
İkindi 16:55
Akşam 19:55
Yatsı 21:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Ankaragücü 2 2
11. Konyaspor 2 2
12. Kayserispor 2 1
13. Galatasaray 2 1
14. Kasımpaşa 2 1
15. Gençlerbirliği 1 0
16. Başakşehir 2 0
17. Göztepe 2 0
18. Gazişehir 1 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 1 1
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 1 0
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atlético Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
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