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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/11         10:00     TÜFE 04/11         10:00     ÜFE 05/11         14:30     Reel efektif döviz kuru 07/11        ...

EKONOMİ 04.11.2019, 09:01
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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04/11         10:00     TÜFE
04/11         10:00     ÜFE
05/11         14:30     Reel efektif döviz kuru
07/11         17:30     Hazine nakit dengesi
12/11         10:00     Cari denge
14/11         10:00     Sanayi üretimi
15/11         10:00     İşsizlik
15/11         11:00     Bütçe dengesi
15/11         14:30     TCMB beklenti anketi
20/11         17:30     Merkezi yönetim borç stoku
21/11         10:00     Tüketici güven endeksi
25/11         10:00     Kapasite kullanım oranı
25/11         10:00     Reel kesim güven endeksi
28/11         10:00     Ekonomik güven endeksi
29/11         10:00     Dış ticaret dengesi, nihai
29/11         11:00     Giriş çıkış yapanlar
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4 KASIM PAZARTESİ       TSİ
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Euro Bölgesi 11:00 ECB Hernandez de Cos Konuşması
Fransa 11:50 İmalat PMI
Almanya 11:55 İmalat PMI
Euro Bölgesi 12:00 İmalat PMI
İngiltere 12:30 İnşaat PMI
ABD 18:00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD 18:00 Fabrika Siparişleri
Euro Bölgesi 21:30 ECB Başkanı Lagarde Konuşması
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5 KASIM SALI
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Çin 04:45 Bileşik PMI
Çin 04:45 Servis PMI
Euro Bölgesi 12:00 ECB Villeroy Konuşması
İngiltere 12:30 Servis PMI
İngiltere 12:30 Bileşik PMI
Euro Bölgesi 13:00 ÜFE
ABD 16:30 Ticaret Dengesi
ABD 17:45 Servis PMI
ABD 17:45 Bileşik PMI
ABD 18:00 ISM İmalat Dışı Endeks
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6 KASIM ÇARŞAMBA
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Japonya 02:50 BOJ Toplantı Tutanakları
Japonya 03:30 Bileşik PMI
Japonya 03:30 Servis PMI
Almanya 10:00 Fabrika Siparişleri
Fransa 11:50 Servis PMI
Fransa 11:50 Bileşik PMI
Almanya 11:55 Servis PMI
Almanya 11:55 Bileşik PMI
Euro Bölgesi 12:00 Servis PMI
Euro Bölgesi 12:00 Bileşik PMI
Euro Bölgesi 12:00 ECB Guindos Konuşması
Euro Bölgesi 12:30 ECB Mersch Konuşması
Euro Bölgesi 13:00 Perakende Satışlar
ABD 15:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 18:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 18:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 18:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 18:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 18:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 18:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 18:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 18:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
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7 KASIM PERŞEMBE
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Almanya 10:00 Industrial Production SA
Almanya 10:00 Industrial Production WDA
Almanya 11:30 İnşaat PMI
İngiltere 15:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
İngiltere 15:00 İngiltere Merkez Bankası Enflasyon Raporu
İngiltere 15:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi
İngiltere 15:30 İngiltere Merkez Bankası Carney Basın Toplantısı
ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 16:30 Devam Eden Başvurular
ABD 18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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8 KASIM CUMA
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Japonya 02:30 Hanehalkı Harcamaları
Japonya 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
Japonya 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
Japonya 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
Japonya 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
Japonya 08:00 Öncü Göstergeler
Almanya 10:00 Ticaret Dengesi
Almanya 10:00 İhracat MoM
Almanya 10:00 İthalat MoM
Fransa 10:45 Ticaret Dengesi
Fransa 10:45 Sanayi Üretimi
Fransa 10:45 İmalat Üretimi
ABD 18:00 Toptan Satış Stokları
ABD 18:00 Michigan Üniversitesi Endeksi
Çin -- İhracat YoY
Çin -- İthalat YoY
Çin -- Ticaret Dengesi
 

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