TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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30/10 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/10 10:00 Dış ticaret dengesi, nihai
31/10 10:00 Turizm gelirleri
31/10 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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30 EKİM ÇARŞAMBA
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Japonya 02:50 Perakende Satışlar
Fransa 09:30 GDP
Fransa 10:45 Tüketici Harcamaları
Almanya 11:55 İşsizlik Oranı
Euro Bölgesi 13:00 Ekonomik Güven Endeksi
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 15:15 ADP İşgücü Değişimi
ABD 15:30 Yıllıklandırılmış GDP
ABD 15:30 Kişisel Harcamalar
ABD 15:30 Çekirdek PCE
ABD 16:00 TÜFE MoM
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD 21:00 FOMC Faiz Kararı
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31 EKİM PERŞEMBE
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Japonya 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
Japonya 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
Japonya 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
Japonya 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
Japonya 02:50 Sanayi Üretimi
Japonya 03:01 GfK Tüketici Güveni
Çin 04:00 Bileşik PMI
Çin 04:00 İmalat PMI
Çin 04:00 İmalat Dışı PMI
Japonya 08:00 Tüketici Güven Endeksi
Almanya 10:00 Perakende Satışlar
Fransa 10:45 TÜFE
Euro Bölgesi 13:00 İşsizlik Oranı
Euro Bölgesi 13:00 GDP
Euro Bölgesi 13:00 Çekirdek TÜFE
Euro Bölgesi 13:00 TÜFE
ABD 15:30 Kişisel Gelirler
ABD 15:30 Kişisel Harcamalar
ABD 15:30 Reel Kişisel Harcamalar
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 16:45 Chicago PMI
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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1 KASIM CUMA
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Japonya BOJ Faiz Kararı
Japonya 02:30 İşsizlik Oranı
Japonya 03:30 İmalat PMI
Çin 04:45 İmalat PMI
Birleşik Krallık 12:30 İmalat PMI
ABD 15:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD 15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İşsizlik Oranı
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar
ABD 15:30 İşgücüne Katılım Oranı
ABD 16:45 İmalat PMI
ABD 17:00 ISM İmalat Endeksi
ABD 17:00 İnşaat Harcamaları