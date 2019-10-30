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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------- 30/10         10:00     Ekonomik güven endeksi 31/10         10:00     Dış ticaret dengesi, nihai 31/10         10:00    ...

EKONOMİ 28.10.2019, 09:01
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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30/10         10:00     Ekonomik güven endeksi
31/10         10:00     Dış ticaret dengesi, nihai
31/10         10:00     Turizm gelirleri
31/10         11:00     Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA                    TSİ
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28 EKİM PAZARTESİ
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ABD                         15:30 Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi
ABD                         15:30 Toptan Satış Stokları
ABD                         15:30 Ticaret Dengesi
ABD                         15:30 Perakende Satış Stokları
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29 EKİM SALI
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Fransa                      10:45 Tüketici Güveni
ABD                         17:00 Bekleyen Konut Satışları
ABD                         17:00 Conf. Board Tüketici Güveni
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30 EKİM ÇARŞAMBA
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Japonya                    02:50 Perakende Satışlar
Fransa                      09:30 GDP
Fransa                      10:45 Tüketici Harcamaları
Almanya                   11:55 İşsizlik Oranı
Euro Bölgesi            13:00 Ekonomik Güven Endeksi
ABD                         14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD                         15:15 ADP İşgücü Değişimi
ABD                         15:30 Yıllıklandırılmış GDP
ABD                         15:30 Kişisel Harcamalar
ABD                         15:30 Çekirdek PCE
ABD                         16:00 TÜFE MoM
ABD                         17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                         17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD                         17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD                         17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD                         17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD                         17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD                         17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD                         17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD                         21:00 FOMC Faiz Kararı
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31 EKİM PERŞEMBE
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Japonya                    02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
Japonya                    02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
Japonya                    02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
Japonya                    02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
Japonya                    02:50 Sanayi Üretimi
Japonya                    03:01 GfK Tüketici Güveni
Çin                            04:00 Bileşik PMI
Çin                            04:00 İmalat PMI
Çin                            04:00 İmalat Dışı PMI
Japonya                    08:00 Tüketici Güven Endeksi
Almanya                   10:00 Perakende Satışlar
Fransa                      10:45 TÜFE
Euro Bölgesi            13:00 İşsizlik Oranı
Euro Bölgesi            13:00 GDP
Euro Bölgesi            13:00 Çekirdek TÜFE
Euro Bölgesi            13:00 TÜFE
ABD                         15:30 Kişisel Gelirler
ABD                         15:30 Kişisel Harcamalar
ABD                         15:30 Reel Kişisel Harcamalar
ABD                         15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                         15:30 Devam Eden Başvurular
ABD                         16:45 Chicago PMI
ABD                         17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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1 KASIM CUMA
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Japonya                   BOJ Faiz Kararı
Japonya                   02:30 İşsizlik Oranı
Japonya                   03:30 İmalat PMI
Çin                           04:45 İmalat PMI
Birleşik Krallık          12:30 İmalat PMI
ABD                         15:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD                         15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD                         15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD                         15:30 İşsizlik Oranı
ABD                         15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar
ABD                         15:30 İşgücüne Katılım Oranı
ABD                         16:45 İmalat PMI
ABD                         17:00 ISM İmalat Endeksi
ABD                         17:00 İnşaat Harcamaları

 

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