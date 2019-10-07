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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------- 07/10         17:30     Hazine nakit dengesi 11/10         10:00     Cari denge 14/10         10:00     Sanayi üretimi 15/10        ...

EKONOMİ 07.10.2019, 09:22
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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07/10         17:30     Hazine nakit dengesi
11/10         10:00     Cari denge
14/10         10:00     Sanayi üretimi
15/10         10:00     İşsizlik
15/10         11:00     Bütçe dengesi
18/10         14:30     TCMB beklenti anketi
21/10         17:30     Merkezi yönetim borç stoku
23/10         10:00     Tüketici güven endeksi
24/10         14:00     TCMB politika faizi
25/10         10:00     Kapasite kullanım oranı
25/10         10:00     Reel kesim güven endeksi
30/10         10:00     Ekonomik güven endeksi
31/10         10:00     Dış ticaret dengesi, nihai
31/10         10:00     Turizm gelirleri
31/10         11:00     Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA                    TSİ
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7 EKİM PAZARTESİ
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JAPONYA              08:00 Öncü Göstergeler
ALMANYA             09:00 Fabrika Siparişleri
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8 EKİM SALI
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JAPONYA              02:30 Hanehalkı Harcamaları
ÇİN                        04:45 Bileşik PMI
ÇİN                       04:45 Servis PMI
ALMANYA            09:00 Sanayi Üretimi
FRANSA              09:45 Ticaret Dengesi
ABD                     15:30 ÜFE
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9 EKİM ÇARŞAMBA
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ABD                   14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD                   17:00 Toptan Satış Stokları
ABD                    17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                    17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD                    17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD                    17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD                    17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD                    17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD                    17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD                    17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD                    21:00 FOMC Toplantı Tutanakları
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10 EKİM PERŞEMBE
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JAPONYA          02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA          02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA          02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA          02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA          02:50 ÜFE
JAPONYA          02:50 Çekirdek Makine Siparişleri
ALMANYA         09:00 Ticaret Dengesi
ALMANYA         09:00 İhracat
ALMANYA         09:00 İthalat
FRANSA           09:45 Sanayi Üretimi
FRANSA          09:45 İmalat Üretimi
İNGİLTERE     11:30 GDP
İNGİLTERE     11:30 Sanayi Üretimi
İNGİLTERE     11:30 İmalat Üretimi
İNGİLTERE     11:30 Servis Sektörü Endeksi
İNGİLTERE     11:30 Ticaret Dengesi
ABD                15:30 TÜFE
ABD                15:30 Çekirdek TÜFE
ABD                15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                15:30 Devam Eden Başvurular
ABD                17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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11 EKİM CUMA
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ALMANYA     09:00
ABD              17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

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