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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/09         10:00     Dış ticaret dengesi, nihai 30/09         11:00     Giriş çıkış yapanlar 03/10         10:00...

EKONOMİ 30.09.2019, 09:01
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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30/09         10:00     Dış ticaret dengesi, nihai
30/09         11:00     Giriş çıkış yapanlar
03/10         10:00     Tüketici fiyat endeksi
03/10         10:00     Yurtiçi üretici fiyat endeksi
04/10         10:00     Motorlu kara taşıtları
04/10         14:30     Reel efektif döviz kuru
07/10         10:00     Dış ticaret beklenti anketi
08/10         17:30     Merkezi yönetim iç borç istatistikleri
09/10         10:00     Finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları
10/10         10:00     Dış ticaret endeksleri
11/10         10:00     Ödemeler dengesi
14/10         10:00     Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi
14/10         10:00     Sanayi üretim endeksi
14/10         10:00     Kayıtlı işsiz istatistikleri
15/10         10:00     İşgücü istatistikleri
15/10         10:00     Perakende satış endeksleri
15/10         10:00     Ciro endeksleri
16/10         10:00     Konut satış istatistikleri
16/10         14:30     Konut fiyat endeksi
17/10         14:30     Kısa vadeli dış borç istatistikleri
18/10         10:00     Uluslararası yatırım pozisyonu
18/10         10:00     Kurulan ve kapanan şirketler
21/10         10:00     Yurtdışı üretici fiyat endeksi
22/10         10:00     İnşaat maliyet endeksi
23/10         10:00     Tüketici güven endeksi
25/10         10:00     Sektörel güven endeksleri
25/10         10:00     Uluslararası rezervler ve döviz likiditesi
25/10         10:00     Reel kesim güven endeksi
25/10         10:00     İmalat sanai kapasite kullanım oranı
25/10         10:00     Katı yakıtlar
30/10         10:00     Ekonomik güven endeksi
31/10         10:00     Dış ticaret istatistikleri
31/10         10:00     Turizm istatistikleri
31/10         11:00      Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA                      TSİ
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30 EYLÜL PAZARTESİ
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JAPONYA                02:50 Perakende Satışlar YoY 
JAPONYA                02:50 Perakende Satışlar MoM
JAPONYA                02:50 Sanayi Üretimi MoM 
JAPONYA                02:50 Sanayi Üretimi YoY 
ÇİN                          04:00 Bileşik PMI 
ÇİN                          04:00 İmalat PMI 
ÇİN                          04:00 İmalat Dışı PMI 
ALMANYA               10:55 İşsizlikteki Değişim (000's) 
ALMANYA               10:55 İşsizlik Oranı 
İNGİLTERE             11:30 GDP QoQ 
İNGİLTERE             11:30 GDP YoY 
İNGİLTERE             11:30 Toplam İş Yatırımları QoQ 
İNGİLTERE             11:30 Toplam İş Yatırımları YoY 
EURO BÖLGESİ     12:00 İşsizlik Oranı 
ALMANYA               15:00 TÜFE MoM 
ALMANYA               15:00 TÜFE YoY 
ABD                         16:45 Chicago PMI 
ALMANYA                          Perakende Satışlar MoM 
ALMANYA                          Perakende Satışlar YoY 
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1 EKİM SALI
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JAPONYA                02:30 İşsizlik Oranı 
JAPONYA                03:30 İmalat PMI 
FRANSA                  10:50 İmalat PMI 
ALMANYA               10:55 İmalat PMI 
EURO BÖLGESİ     11:00 İmalat PMI 
İNGİLTERE              11:30 İmalat PMI 
EURO BÖLGESİ     12:00 Çekirdek TÜFE YoY 
ABD                         16:45 İmalat PMI 
ABD                         17:00 ISM İmalat Endeksi 
ABD                         17:00 İnşaat Harcamaları MoM
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2 EKİM ÇARŞAMBA
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İNGİLTERE    11:30 İnşaat PMI 
ABD                14:00 MBA Mortgage Başvuruları 
ABD                15:15 ADP İşgücü Değişimi 
ABD                17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları 
ABD                17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları 
ABD                17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları 
ABD                17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları 
ABD                17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı 
ABD                17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep 
ABD                17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep 
ABD                17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
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3 EKİM PERŞEMBE
---------------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA               02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları 
JAPONYA               02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları 
JAPONYA               02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları 
JAPONYA               02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları 
JAPONYA               03:30 Servis PMI 
JAPONYA               03:30 Bileşik PMI 
FRANSA                 10:50 Servis PMI 
FRANSA                 10:50 Bileşik PMI 
ALMANYA               10:55 Servis PMI 
ALMANYA               10:55 Bileşik PMI 
EURO BÖLGESİ     11:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ     11:00 Bileşik PMI 
İNGİLTERE              11:30 Servis PMI 
İNGİLTERE              11:30 Bileşik PMI 
EURO BÖLGESİ     12:00 ÜFE MoM 
EURO BÖLGESİ     12:00 ÜFE YoY 
EURO BÖLGESİ     12:00 Perakende Satışlar MoM 
EURO BÖLGESİ     12:00 Perakende Satışlar YoY 
ABD                         15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 
ABD                         15:30 Devam Eden Başvurular 
ABD                         16:45 Servis PMI 
ABD                         16:45 Bileşik PMI 
ABD                         17:00 Fabrika Siparişleri 
ABD                         17:00 ISM İmalat Dışı Endeks 
ABD                         17:00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri 
ABD                         17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi 
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4 EKİM CUMA
---------------------------------------------------------------------------------------------------
ALMANYA     10:30 İnşaat PMI 
ABD               15:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi 
ABD               15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi 
ABD               15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi 
ABD               15:30 İşsizlik Oranı 
ABD               15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM 
ABD               15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY 
ABD               15:30 İşgücüne Katılım Oranı 
ABD               15:30 Ticaret Dengesi 

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