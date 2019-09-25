TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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27/09 10:00 Ekonomik güven endeksi
30/09 10:00 Dış ticaret dengesi, nihai
30/09 11:00 Giriş çıkış yapanlar
----------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA TSİ
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25 EYLÜL ÇARŞAMBA
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ALMANYA 09:00 GfK Tüketici Güveni
FRANSA 09:45 Tüketici Güveni
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 17:00 Yeni Konut Satışları
ABD 17:00 Yeni Konut Satışları MoM
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
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26 EYLÜL PERŞEMBE
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ABD 15:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD 15:30 Kişisel Tüketim
ABD 15:30 Çekirdek PCE QoQ
ABD 15:30 Ticaret Dengesi
ABD 15:30 Perakende Satış Stokları MoM
ABD 15:30 Toptan Satış Stokları MoM
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 17:00 Bekleyen Konut Satışları MoM
ABD 17:00 Bekleyen Konut Satışları YoY
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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27 EYLÜL CUMA
---------------------------------------------------------------------------------------------------İNGİLTERE 02:01 GfK Tüketici Güveni
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ÇİN 04:30 Sanayi Karları YoY
FRANSA 09:45 ÜFE MoM
FRANSA 09:45 ÜFE YoY
FRANSA 09:45 Tüketici Harcamaları MoM
FRANSA 09:45 Tüketici Harcamaları YoY
FRANSA 09:45 TÜFE MoM
FRANSA 09:45 TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 Ekonomik Güven Endeksi
EURO BÖLGESİ 12:00 Tüketici Güven Endeksi
ABD 15:30 Kişisel Gelirler
ABD 15:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD 15:30 Kişisel Harcamalar
ABD 15:30 Reel Kişisel Harcamalar
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi