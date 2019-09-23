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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/09         10:00     Kapasite kullanım oranı 24/09         10:00     Reel kesim güven endeksi 27/09         10:00...

EKONOMİ 23.09.2019, 09:02
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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24/09         10:00     Kapasite kullanım oranı

24/09         10:00     Reel kesim güven endeksi

27/09         10:00     Ekonomik güven endeksi

30/09         10:00     Dış ticaret dengesi, nihai

30/09         11:00     Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA                      TSİ

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23 EYLÜL PAZARTESİ

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FRANSA                 10:15     İmalat PMI
FRANSA                 10:15     Servis PMI
FRANSA                 10:15     Bileşik PMI
ALMANYA              10:30     İmalat PMI
ALMANYA              10:30     Servis PMI
ALMANYA              10:30     Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ   11:00     İmalat PMI
EURO BÖLGESİ   11:00     Servis PMI
EURO BÖLGESİ   11:00     Bileşik PMI
ABD                       16:45     İmalat PMI
ABD                       16:45     Servis PMI
ABD                       16:45     Bileşik PMI

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24 EYLÜL SALI

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JAPONYA            03:30     İmalat PMI
JAPONYA            03:30     Bileşik PMI
JAPONYA            03:30     Servis PMI
JAPONYA            08:00     Öncü Göstergeler
ALMANYA           11:00     IFO-İş İklimi
ALMANYA           11:00     IFO-Beklentiler
ALMANYA           11:00     IFO-Durum Değerlendirmesi
ABD                       17:00     Richmond Fed İmalat Endeksi
ABD                       17:00     Conf. Board Tüketici Güveni

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25 EYLÜL ÇARŞAMBA

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ALMANYA           09:00     GfK Tüketici Güveni
FRANSA               09:45     Tüketici Güveni
ABD                       14:00     MBA Mortgage Başvuruları
ABD                       17:00     Yeni Konut Satışları
ABD                       17:00     Yeni Konut Satışları MoM
ABD                       17:30     DOE U.S. Rafineri Kullanımı
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26 EYLÜL PERŞEMBE

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ABD                       15:30     Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD                       15:30     Kişisel Tüketim
ABD                       15:30     Çekirdek PCE QoQ
ABD                       15:30     Ticaret Dengesi
ABD                       15:30     Perakende Satış Stokları MoM
ABD                       15:30     Toptan Satış Stokları MoM
ABD                       15:30     Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                       15:30     Devam Eden Başvurular
ABD                       17:00     Bekleyen Konut Satışları MoM
ABD                       17:00     Bekleyen Konut Satışları YoY
ABD                       17:30     EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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27 EYLÜL CUMA

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İNGİLTERE           02:01     GfK Tüketici Güveni
JAPONYA            02:50     Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA            02:50     Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA            02:50     Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA            02:50     Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ÇİN                        04:30     Sanayi Karları YoY
FRANSA               09:45     ÜFE MoM
FRANSA               09:45     ÜFE YoY
FRANSA               09:45     Tüketici Harcamaları MoM
FRANSA               09:45     Tüketici Harcamaları YoY
FRANSA               09:45     TÜFE MoM
FRANSA               09:45     TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12:00     Ekonomik Güven Endeksi
EURO BÖLGESİ 12:00     Tüketici Güven Endeksi
ABD                       15:30     Kişisel Gelirler
ABD                       15:30     Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD                       15:30     Kişisel Harcamalar
ABD                       15:30     Reel Kişisel Harcamalar
ABD                       17:00     Michigan Üniversitesi Endeksi

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2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Denizlispor 5 8
5. Çaykur Rizespor 5 8
6. Galatasaray 5 8
7. Malatyaspor 5 7
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 5 6
10. Sivasspor 4 5
11. Göztepe 5 5
12. Antalyaspor 5 5
13. Ankaragücü 5 5
14. Beşiktaş 4 4
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6. Bursaspor 5 9
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9. Balıkesirspor 5 7
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2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
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8. M. United 6 8
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17. Newcastle 6 5
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19. Wolverhampton 6 4
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2. Real Madrid 5 11
3. Granada 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Sevilla 5 10
6. Atletico Madrid 5 10
7. Villarreal 5 8
8. Barcelona 5 7
9. Levante 5 7
10. Osasuna 5 7
11. Getafe 5 6
12. Valencia 5 5
13. Deportivo Alaves 5 5
14. Real Betis 5 5
15. Real Valladolid 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1