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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------ 09/09         14:30     MB beklenti anketi 12/09         14:00     MB politika faizi 13/09         10:00     Sanayi üretimi 13/09        ...

EKONOMİ 09.09.2019, 09:01
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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09/09         14:30     MB beklenti anketi
12/09         14:00     MB politika faizi
13/09         10:00     Sanayi üretimi
13/09         10:00     Cari denge
16/09         10:00     İşsizlik
16/09         11:00     Bütçe dengesi
20/09         10:00     Tüketici güven endeksi
20/09         17:30     Merkezi yönetim borç stoku
24/09         10:00     Kapasite kullanım oranı
24/09         10:00     Reel kesim güven endeksi
27/09         10:00     Ekonomik güven endeksi
30/09         10:00     Dış ticaret dengesi, nihai
30/09         11:00     Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA                                         TSİ
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9 EYLÜL PAZARTESİ
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JAPONYA            02:50     GDP QoQ
JAPONYA            02:50     Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ALMANYA          09:00     Ticaret Dengesi
ALMANYA           09:00     İhracat MoM
ALMANYA           09:00     İthalat MoM
İNGİLTERE           11:30     GDP (MoM)
İNGİLTERE           11:30     Sanayi Üretimi MoM
İNGİLTERE           11:30     Sanayi Üretimi YoY
İNGİLTERE           11:30     İmalat Üretimi MoM
İNGİLTERE           11:30     İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE           11:30     Servis Sektörü Endeksi MoM
İNGİLTERE           11:30     Servis Sektörü Endeksi 3M/3M
İNGİLTERE           11:30     Ticaret Dengesi GBP/Mn
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10 EYLÜL SALI
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ÇİN                         04:30     TÜFE YoY
ÇİN                         04:30     ÜFE YoY
FRANSA               09:45     Sanayi Üretimi MoM
FRANSA               09:45     Sanayi Üretimi YoY
FRANSA               09:45     İmalat Üretimi MoM
FRANSA               09:45     İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE           11:30     Ortalama Haftalık Kazançlar 3M/YoY
İNGİLTERE           11:30     ILO İşsizlik Oranı
İNGİLTERE           11:30     İşgücü Değişimi 3M/3M
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11 EYLÜL ÇARŞAMBA
----------------------------------------------------------------------------
ABD                       14:00     MBA Mortgage Başvuruları
ABD                       15:30     ÜFE MoM
ABD                       15:30     Çekirdek ÜFE MoM
ABD                       15:30     ÜFE YoY
ABD                       15:30     Çekirdek ÜFE YoY
ABD                       17:00     Toptan Satış Stokları MoM
----------------------------------------------------------------------------
12 EYLÜL PERŞEMBE
----------------------------------------------------------------------------
JAPONYA            02:50     Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA            02:50     Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA            02:50     Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA            02:50     Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA            02:50     ÜFE MoM
JAPONYA            02:50     ÜFE YoY
JAPONYA            02:50     Çekirdek Makine Siparişleri MoM
JAPONYA            02:50     Çekirdek Makine Siparişleri YoY
ALMANYA           09:00     TÜFE MoM
ALMANYA           09:00     TÜFE YoY
FRANSA               09:45     TÜFE MoM
FRANSA               09:45     TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12:00     Sanayi Üretimi MoM
EURO BÖLGESİ 12:00     Sanayi Üretimi YoY
EURO BÖLGESİ 14:45     ECB Gösterge Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 14:45     ECB Marjinal Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 14:45     ECB Mevduat Faiz Oranı
ABD                       15:30     TÜFE MoM
ABD                       15:30     Çekirdek TÜFE MoM
ABD                       15:30     TÜFE YoY
ABD                       15:30     Çekirdek TÜFE YoY
ABD                       15:30     Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                       15:30     Devam Eden Başvurular
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13 EYLÜL CUMA
----------------------------------------------------------------------------
JAPONYA            07:30     Kapasite Kullanımı MoM
JAPONYA            07:30     Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA            07:30     Sanayi Üretimi MoM
EURO BÖLGESİ 12:00     Ticaret Dengesi
ABD                       15:30     Perakende Satışlar MoM
ABD                       17:00     Michigan Üniversitesi Endeksi
ABD                       17:00     İş Stokları

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Namaz Vakti 09 Eylül 2019
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Yatsı 20:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0