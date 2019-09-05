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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------ 06/09         17:30     Hazine nakit dengesi 09/09         14:30     MB beklenti anketi 12/09         14:00     MB politika faizi 13/09        ...

EKONOMİ 05.09.2019, 07:00
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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06/09         17:30     Hazine nakit dengesi
09/09         14:30     MB beklenti anketi
12/09         14:00     MB politika faizi
13/09         10:00     Sanayi üretimi
13/09         10:00     Cari denge
16/09         10:00     İşsizlik
16/09         11:00     Bütçe dengesi
20/09         10:00     Tüketici güven endeksi
20/09         17:30     Merkezi yönetim borç stoku
24/09         10:00     Kapasite kullanım oranı
24/09         10:00     Reel kesim güven endeksi
27/09         10:00     Ekonomik güven endeksi
30/09         10:00     Dış ticaret dengesi, nihai
30/09         11:00     Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA                                         TSİ
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5 EYLÜL PERŞEMBE
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JAPONYA Japon Yabancı Tahvil Alımları                02:50
JAPONYA Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları    02:50
JAPONYA Yabancıların Japon Tahvil Alımları         02:50
JAPONYA Yabancıların Japon Hisse Alımları         02:50
ALMANYA Fabrika Siparişleri                                  09:00
ALMANYA İnşaat PMI                                             10:30
ABD ADP İşgücü Değişimi                                      15:15
ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları                            15:30
ABD Devam Eden Başvurular                                 15:30
ABD Servis PMI                                                      16:45
ABD Bileşik PMI                                                      16:45
ABD Fabrika Siparişleri                                           17:00
ABD Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri                  17:00
ABD ISM İmalat Dışı Endeks                                  17:00
ABD EIA Doğalgaz Stok Değişimi                          17:30
ABD DOE U.S. Ham Petrol Stokları                       18:00
ABD DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları           18:00
ABD DOE U.S. Gasoline Stokları                            18:00
ABD DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları            18:00
ABD DOE U.S. Rafineri Kullanımı                          18:00
ABD DOE Crude Oil Ongorulen Talep                   18:00
ABD DOE Gasoline Ongorulen Talep                    18:00
ABD DOE Distillate Ongorulen Talep                     18:00
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6 EYLÜL CUMA
----------------------------------------------------------------------------
JAPONYA Hanehalkı Harcamaları                        02:30
JAPONYA Öncü Göstergeler                                08:00
ALMANYA Sanayi Üretimi                                     09:00
FRANSA Ticaret Dengesi                                     09:45
EURO BÖLGESİ Sabit Sermaye Yatırımları        12:00
EURO BÖLGESİ Kamu Harcamaları                   12:00
EURO BÖLGESİ Hanehalkı Harcamaları            12:00
EURO BÖLGESİ GDP                                          12:00
ABD Tarımdışı İstihdam                                        15:30
ABD Özel Sektör İstihdam                                    15:30
ABD İmalat Sektörü İstihdam                               15:30
ABD İşsizlik Oranı                                                 15:30
ABD Ortalama Saatlik Kazançlar                          15:30
ABD İşgücüne Katılım Oranı                                 15:30

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Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
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1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
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1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0