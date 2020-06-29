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Türkiye Sigorta Birliği Başkanı yeniden Atilla Benli oldu

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’nin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 29 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Genel Kurul’da Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, 61 geçerli oyun tamamını alarak yeniden Birlik Başkanı seçildi.

EKONOMİ 29.06.2020, 22:22 Murat Aydın
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Türkiye Sigorta Birliği Başkanı yeniden Atilla Benli oldu

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı yeniden Atilla Benli oldu

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’nin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 29 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Genel Kurul’da Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, 61 geçerli oyun tamamını alarak yeniden Birlik Başkanı seçildi.

Seçimin ardından yaptığı konuşmada Birliğinönümüzdeki dönem hedeflerine değinen TSB Başkanı Atilla Benli, içeride yapıcı bir rekabetin yaşandığı, dışarıda ise tek sesin hakim olduğu 66 üyesiyle ve tüm paydaşlarıyla sigorta sektörünün büyük bir aile olduğunun altını çizdi. “Sektörümüzün referans kuruluşu Türkiye Sigorta Birliği Başkanlığının üyelerimiz tarafından yeniden şahsıma layık görülmesi ve emanet edilmesi benim için büyük bir onur ve sorumluluktur” diyen Benli sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sektörümüz 2019 yılsonu itibariyle 237 milyar TL aktif büyüklüğe ve 69 milyar TL prim üretimine ulaştı. 12 Haziran 2020 tarihi itibariyle BES ve OKS’de toplam katılımcı sayısı 12 milyonu aşarken; toplam fon büyüklüğü yaklaşık 146 milyar TL’ye ulaştı. GSYH’nin 34 katına ulaşan 127 trilyon TL’lik büyüklüğü, 3. Havaalanı, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü gibi projelere güvence sağlayan sektörümüzün penetrasyon oranı ise maalesef hak ettiği yerde değil. 2018 sonu itibariyle penetrasyon oranı tüm dünya için yüzde 6 iken; Türkiye’de bu oran yüzde 2 civarında. Ülkemiz dünyanın 19. büyük ekonomisi olmasına rağmen sigortacılıkta potansiyeline erişememiş durumda. Mevcut durumda sigortacılık sektörümüz 39. sırada. Yeni dönemle birlikte makro hedefimiz, sigortacılık ve emeklilik sektörümüzü dünyada hak ettiği konuma ulaştırmak olacak. TSB olarak, tüm çalışmalarımızı ve stratejik yapılanma hamlelerimizi bu ana amaca ulaşmak üzere kurgulayacağız.”

“Gelecek dönem ajandamızda iki temel başlığımız var”

Birliğin gelecek dönem ajandasını açıklayan Benli, “İki temel başlığımız var. Birincisi politika belgelerinde sigorta ve emeklilik sektörü için belirtilen tedbir ve aksiyonlar. Bireysel emeklilik sistemi öncelikli konularımız olacak. Özellikle, TES kurgusu, bu kurgunun kıdem tazminatı ile entegrasyonu; BES fon tutarlarının artırılmasına yönelik adımlar ve 18 yaş altı için BES yolunun açılması gündemimizde sürekli yer alacak. Bunun yanında, Birlik olarak yakından takip ettiğimiz katılım sigortacılığında da önemli ödevlerimiz olacak. Örneğin, mevzuat revizyonu, etkin denetim ve gözetimin sağlanması amacıyla katılım sigortacılığına özel ‘Denetim ve Gözetim Rehberinin Hazırlanması’ ve Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın geçtiğimiz günlerde tekrar gündeme taşıdığı ‘Katılım Reasürans Fonunun’ kurulması gibi konular da Birliğimizin öncelikli başlıkları arasında yer alacak. Birliğin, önümüzdeki dönem ajandasında yer alacak ikinci temel başlık ise 2020-2024 Strateji Belgesi'nde vurgulanan konular olacak. Özellikle, dijitalleşme, veri analitiğinin daha etkin kullanımı gibi sektörümüzü, geleceğin sigortacılığına hazırlayacak projeleri önemsiyoruz” diye konuştu.

“COVID-19 döneminde aktif, dinamik ve çözüm üreten bir sektör olduk”

Gerek hayat dışı gerekse hayat ve emeklilik branşlarının, 2019 itibarıyla, üst politika belgeleri ile Hükümetin ajandasında yer almasının sigorta sektörü için önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Benli, bankacılık dışı finans sektörünün geliştirilmesi için bu fırsatın yeni dönemde verimli bir şekilde kullanacağını dile getirdi. Benli sözlerine şöyle devam etti: “Yakın dönemde SEDDK’nın kurulması, bundan sonraki süreçte kamu otoritesi ve sigorta sektörü arasındaki sinerji ve etkin iletişimde kendini hissettirecek ve meyvelerini önümüzdeki dönemde alacağız. COVID19 döneminde aktif, dinamik ve çözüm üreten bir sektör olduk. Dijitalleşmenin sektörümüze zor zamanlarda sağladığı faydaları hep birlikte deneyimledik.”

“Daha güçlü ve itibarı çok daha yüksek bir sektör olacağız”

Yönetim anlayışının temelinde uyum, iş birliği ve ortak aklın olmaya devam edeceğinin altını çizen Benli sözlerini şöyle tamamladı: “Ortak akıl ile kararlarını alan, bu kararları hayata geçirmek için uyum ve iş birliği içinde etkin çözüm üretme hedefiyle çalışan sektörümüzün hem kamu ile ilişkileri hem de paydaş iletişimi çok daha güçlü bir zemine oturacak. Önümüzdeki dönemde kamu ile iletişim köprüsünün güçlendiğini ve bunun olumlu yansımalarını daha iyi hissedeceğiz. Bu yönetim anlayışı sayesinde, hepimizin hedeflediği çok daha güçlü ve itibarı çok daha yüksek bir sigorta sektörü hedefi daha ulaşılabilir hale gelecek.

Komite ve Disiplin Kurulu üyeleri de belirlendi

Toplantıda ayrıca, Hayat Dışı Yönetim Komitesi, Hayat Emeklilik Yönetim Komitesi, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapıldı.

Hayat Dışı Yönetim Komitesi yeni üyeler

AK SİGORTA

FAHRİ ALTINGÖZ

ALLİANZ SİGORTA

ARİF AYTEKİN

ANADOLU SİGORTA

MEHMET ŞENCAN

HDI SİGORTA

CEYHAN HANCIOĞLU

MAPFRE SİGORTA

ERDİNÇ YURTSEVEN

TÜRK NIPPON SİGORTA

BATURALP PAMUKÇU

QUICK SİGORTA

AHMET YAŞAR

NEOVA SİGORTA

ÖZGÜR BÜLENT KOÇ

MİLLİ REASÜRANS

F.UTKU ÖZDEMİR

Hayat Emeklilik Yönetim Komitesi yeni üyeler;

ALLİANZ YAŞAM

TAYLAN TÜRKÖLMEZ

ANADOLU HAYAT

YILMAZ ERTÜRK

AVİVASA

M.FIRAT KURUCA

CİGNA FİNANS

E.PINAR KURİŞ

GARANTİ EMEKLİLİK

BURAK ALİ GÖÇER

VAKIF EMEKLİLİK

ÖZGÜR OBALI

AXA HAYAT EMEKLİLİK

İ.OLGUN KÜNTAY

BNP PARİBAS CARDİF

CEMAL KİŞMİR

FİBA EMEKLİLİK

EROL ÖZTÜRKOĞLU

Denetim Kurulu yeni üyeler;

GROUPAMA SİGORTA

ŞEBNEM ULUSOY

GULF SİGORTA

SÜLEYMAN SAĞIROĞLU

RAY SİGORTA

KORAY ERDOĞAN

Disiplin Kurulu yeni üyeler;

ŞEKER SİGORTA

TAYLAN KANBAK

SOMPO SİGORTA

FAHRİ UĞUR

CHUBB EUROPEAN

EMRE BUĞDAY

Seçimi takip eden 2 gün içinde Seçim Kurulu’na herhangi bir itiraz yapılmadığı takdirde, yukarıda belirtilen sonuçlar resmi olarak kabul edileceği ifade edildi.

#Türkiye Sigorta Birliği #Atilla Benli #Türkiye Sigorta BirliğiBaşkanıAtillaBenli
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