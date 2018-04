"Türkiye: Potansiyeli Keşfedin" kampanyasına Rusya'da birincilik

İstanbul, 6 Nisan () - Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin liderliğinde Global Connection Uluslararası Medya SA (GC) tarafından gerçekleştirilen “Turkey Discover The Potential (Türkiye: Potansiyeli Keşfedin)” uluslararası medya kampanyası, “Gold Print Awards” yarışmasında birincilik ödülüne layık görüldü.

Türkiye, “Turkey Discover The Potential” adlı uluslararası medya kampanyası ile turizmde dünyanın önde gelen pazarı Rusya’da gerçekleştirilen Gold Print Awards’ta yarıştı. Çin, Tayland ve İsrail’in de aralarında bulunduğu ülkeler ve turizm kuruluşları ile yarışan Türkiye, Seyahat Segmentindeki En İyi Reklam Veren (The Best Advertiser in the Travel Segment) kategorisinde birinci oldu.

Yarışmanın sonuçları, dün (5 Nisan) Moskova’da düzenlenen görkemli gala gecesinde açıklandı. 2017 yılında yürütülen iletişim kampanyalarının yarıştığı Gold Print Awards’ta birincilik kürsüsüne çıkan Türkiye adına ödülü Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Lazip Diriöz aldı. Ödül törenine Moskova Ticaret Müşavirliği’ndeki diplomatlar ile Global Connection Uluslararası Medya SA Genel Koordinatörü Onur Tayşu ve Genel Koordinatör yardımcısı İsmail Burhanoğlu da katıldı.

Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi liderliğinde geçen yıl tasarlanan “Turkey Discover The Potential” uluslararası medya kampanyası Global Connection Uluslararası Medya kuruluşu tarafından Rusya ile birlikte hedef pazar olan 7 ülkede büyük bir başarıyla tamamlandı. Bu ülkeler arasında yer alan Rusya’da da 7 gazete, 5 dergi ve 4 farklı TV kanalında büyük bir medya kampanyası gerçekleştirildi.

Global Connection, Türkiye’ye ikinci ödül getirdi

Turkey Discover The Potential adlı uluslararası medya kampanyasını tasarlayıp gerçekleştiren İsviçre merkezli Global Connection Uluslararası Medya SA (GC), geçen yıl da Narenciye Tanıtım Grubu’nun tanıtım kampanyası ile Gold Print Awards’ta Coca Cola ve Apple gibi dünya devlerini geride bırakarak “en iyi çıkış yapan marka” dalında Türkiye’ye ikincilik ödülünü kazandırmıştı. (Fotoğraflı)