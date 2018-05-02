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Türkiye PMI endeksi Nisan'da 48.9 düzeyine geriledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Mayıs () -  İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Nisan'da, Mart ayındaki 51.8 düzeyinden 48.9 düzeyine geriledi. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri...

Türkiye PMI endeksi Nisan'da 48.9 düzeyine geriledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Mayıs () -  İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Nisan'da, Mart ayındaki 51.8 düzeyinden 48.9 düzeyine geriledi.
İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomisti Gabriella Dickens, şunları söyledi:
"Türkiye İmalat PMI, Nisan ayında sektörün daha zorlu koşullarda faaliyet gösterdiğine işaret etti.
"Bu durum toplam yeni sipariş hacmi ve istihdamdaki yavaşlamadan kaynaklandı.
"Üretimin artmaya devam etmesi ve ihracat siparişlerinin güçlü düzeyde gerçekleşmesi olumlu gelişmeler olarak kaydedildi."

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