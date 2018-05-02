Türkiye PMI endeksi Nisan'da 48.9 düzeyine geriledi (2)

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Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Mayıs () - İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Nisan'da, Mart ayındaki 51.8 düzeyinden 48.9 düzeyine geriledi.

Endeksteki düşüşte toplam yeni siparişler ve istihdamdaki gerileme olurken üretim ve yeni ihrtacat siparişleri arttı. Fiyatların yükselmesinde ise maliyetlerdeki artış etkili oldu.

Anket katılımcıları durumun piyasa koşullarından kaynaklı olduğunu belirtirken, firmalarda işe alım ve satın alma faaliyetleri yavaşladı.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomisti Gabriella Dickens, şunları söyledi:

"Türkiye İmalat PMI, Nisan ayında sektörün daha zorlu koşullarda faaliyet gösterdiğine işaret etti.

"Bu durum toplam yeni sipariş hacmi ve istihdamdaki yavaşlamadan kaynaklandı.

"Üretimin artmaya devam etmesi ve ihracat siparişlerinin güçlü düzeyde gerçekleşmesi olumlu gelişmeler olarak kaydedildi."