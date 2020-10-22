Türkiye Perakendeciler Federasyonu, Rekabet Kurumu’nu ziyaret etti

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) heyeti Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küre’yi makamında ziyaret etti.

Perakende sektörünün en büyük çatı kuruluşu olan TPF, Başkan Ömer Düzgün ve beraberindeki heyet ile Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küre’yi makamında ziyaret etti. Nezaket ziyareti kapsamında gerçekleştirilen buluşmada TPF Başkanı Ömer Düzgün, pandemi sürecinin gıda perakendesi üzerine etkilerini değerlendirdiklerini, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küre’yi yaşanan süreçte perakende sektörünün durumu hakkında bilgilendirdiklerini ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.

Ziyaret sonrası TPF’den yapılan yazılı açıklamada Başkan Ömer Düzgün, perakende sektörünün pandemi sürecini başarılı bir şekilde yönettiğini belirterek, “Mart ayından bu yana ülkemizde devam eden pandemi sürecinin beraberinde getirdiği yeni şartlara, perakende sektörü hızlı bir şekilde ayak uydurdu. Avrupa ve Asya’da daha önce baş gösteren salgın o ülkelerdeki tedarik zincirini sürecin başında olumsuz etkilemiş, mağazalar adeta yağmalanmıştı. İtalya, İngiltere ve ABD’den yansıyan görüntülerde insanlar marketlerde izdihamlara yol açmış, kaosu uzun süre kontrol altına alamadıkları görülmüştü. Türkiye’de ise pandemi sürecinde tedarik zincirinin ilk halkasından son halkasına kadar sistem duraksamadan devam etti” diye konuştu.

“Tüketicinin güvenini kazandık”

Başkan Ömer Düzgün açıklamasında pandemi sürecinin perakende sektörü için yeni şartlar getirdiğini ve yeni düzenlemelere ihtiyaç duyduklarını belirterek “Pandemi süreci yeni tecrübeler edinmemizi sağladı. Bu sıra dışı koşullarda sektörümüz de hayatın her alanında olduğu gibi yeni alışkanlıklara, yeni kurallara adapte olmaya çalışıyor. Bu değişim yeni düzenlemeleri de beraberinde getirecektir. Yaşadığımız 8 aylık pandemi tecrübesinin ışığında üyelerimizden dolayısıyla sahadan gelen geri dönüşleri, sektörümüzü ilgilendiren öngörülerimizi çeşitli ziyaretlerle karar vericilere ve bürokratlarımıza aktarıyoruz. Pandemi sürecinde edindiğimiz tecrübeleri, sektörün yaşayabileceği olası sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini karar vericilerle, bürokratlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.

Düzgün, açıklamasının devamında perakende sektörünün pandemi sürecini oldukça başarılı yönettiğini vurgulayarak “Pandeminin ilk ve en çetin günlerinde dahi tüketici ihtiyaç duyduğu her ürüne kolaylıkla ulaşabildi. Perakende sektörü tüketicinin güvenini kazandı. Karar vericilerimizin doğru kararlarla pandemi sürecini yönetmesinin yanında tedarik zincirinin ilk halkası olan üreticimizden mağazalarımızdaki kasiyerlere kadar özveriyle çalışan tüm perakende emekçilerinin bu başarıda payı olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küre’yi ziyaret eden TPF heyetinde Başkan Ömer Düzgün’ün yanı sıra TPF Başkan Yardımcısı ve Konya Per-Der Başkanı Ali Kaya ile İzmir Per-Der Başkanı Ahmet Karagöz yer aldı.