'Türkiye, pamuk üretiminde dünyada 6'ncı, ithalatta 5'inci'

EGE İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye'nin, pamuk üretiminde dünyada 6'ncı, ithalatta ise 5'inci sırada bulunduğunu söyledi. Eskinazi, "Üretimimizi beklentilere cevap verecek şekilde yapmamız şart" dedi.Pamuk ile ilgili dünya genelindeki gelişmelerin değerlendirildiği, Uluslararası Pamuk İstişare Konseyi'nin (ICAC) 78. Genel Kurul Toplantısı, 2- 6 Aralık'ta Avustralya'nın Brisbane kentinde düzenlendi. Toplantıda Türkiye'yi Ticaret Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir, EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş'ın aralarında bulunduğu heyet temsil etti. Türkiye'nin, pamuk üretiminde dünyada Hindistan, Çin, ABD, Brezilya ve Pakistan'dan sonra 6'ncı sırada yer aldığına vurgu yapan Eskinazi, "Pamuk üretiminde büyük bir oyuncu olmamıza karşın 82 milyonluk iç piyasamızın ihtiyacını ve yıllık 27 milyar dolar ihracat yapan tekstil ve konfeksiyon sektörlerimizin ihtiyacını karşılayamıyor. Günümüzde yıllık 1,6 milyon ton pamuk ihtiyacımız var, ilerleyen süreçte 2 milyon tona ulaşacak pamuk ihtiyacımızı yerli üretimle karşılayacak şekilde üretimi ve üreticiyi desteklemeliyiz" diye konuştu.Tüketicinin tercihlerinin üretimi şekillendirdiği sürece girildiğine değinen Eskinazi, "Müşteriler izlenebilirlik ve şeffaflık konularında markalar üzerindeki baskılarını gün geçtikçe artırıyor. Tüketici, aldığı ürünlerin hikayelerini, ürünlerin orijinalliğini ve güvenilirliğini sorguluyor. Bu süreç her geçen gün daha da belirgin hale geliyor. İzlenebilirlik konularında farklı yöntemler ile hizmet veren, nano teknoloji ile partiküllerin elyafa yerleştirilmesi ve blockchain teknolojisi ile izlenebilirlik, pamuğun DNA'sının belirlenmesi ve sonrasında yapılan takip ve testler ile izlenebilirliğin sağlanması ve topraktaki kimyasal minerallerin ülkelere göre farklılığından yola çıkarak her ülkede yetiştirilen pamukların parmak izlerinin sağlanması noktasına gelindi. Bizim de üretimimizi bu beklentilere cevap verecek şekilde yapmamız şart" dedi.