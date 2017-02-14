Türkiye otomobil maliyetinde en ekonomik ülkeler arasında

İstanbul, 14 Şubat () - Türkiye, yakıt, bakım ve sigorta giderlerinin hesaba katılarak yapıldığı "Otomobil Maliyeti Endeksi"ne göre, aylık otomobil maliyetinde en ekonomik ülkeler arasında yer aldı.

Küresel araç filosu yöneticisi LeasePlan’in 2016 CarCost (Otomobil Maliyeti) Endeksi açıklandı. Çalışmanın 2016 sonuçlarına göre en yüksek otomobil sahipliği maliyeti, benzinli otomobillerin aylık 708 euroluk ortalaması ile Norveç oldu.

Norveç, aylık 364 Euro’luk ortalama benzinli otomobil sahipliği maliyeti en ucuz ülke olan Macaristan’ı ikiye katladı. Hollanda, aylık 695 euroluk dizel araç sahipliği maliyeti ile Avrupa’nın bu alanda en pahalı ülkesi olurken en ucuz aylık dizel otomobil sahipliği maliyeti unvanı ise 369 euro ile yine Macaristan’ın oldu.

Ortalama otomobil sahipliği maliyeti, araştırma yapılan en pahalı ve en ucuz Avrupa ülkeleri arasında küçük/kompakt sınıf otomobil kategorisinde ayda 344 euroya kadar farklılığın olabileceğini ortaya koydu.

Türkiye aylık araç sahipliği maliyeti sıralamasında 24 ülke içinde 19. sırada yer alarak, küçük-kompakt sınıf otomobil sahipliği aylık maliyetinde en ekonomik ülkelerden biri oldu. Türkiye’de benzinli otomobil kullanmanın aylık maliyeti 448 euro, dizel otomobil kullanım maliyeti ise 418 euro olarak açıklandı.

Türkiye, aynı çalışmanın yakıt maliyeti endeksi bölümünde ise yine 24 ülke içinde İtalya, Yunanistan ve Portekiz’in ardından 4. sırada yer aldı. Araştırma kapsamında, yıllık 20 bin kilometre temel alındığında, Avrupa’da benzinli araçlarda ortalama yakıt gideri ayda 100 euro olarak ortaya çıkarken, dizel araçlarda ise 67 euroluk bir ortalama elde edildi.

İtalya, benzinli araçlarda, yüksek vergi oranlarına bağlı olarak, aylık 136 euro tutarındaki yakıt maliyetleriyle liderliği elinde tutarken, ayda 54 euro ile Rusya en ucuz yakıt maliyetli ülkelerden biri olarak dikkat çekiyor. Dizel yakıt maliyetinde ise en ucuz ülke ayda 49 euro ile Polonya oldu.

Türkiye, ayda 28 euroluk en düşük bakım ve onarım maliyetine sahip ülke olurken, en pahalı ülke ise 85 euro ile, saat başı çalışma ücreti Türkiye’dekinin üç katını bulan İsveç oldu.

Maliyet kalemleri ayrı ayrı incelendiğinde ise en yüksek payın yüzde 37 ile değer kaybı (amortisman) olduğu görülüyor. Yol vergisi ve KDV, aylık toplam otomobil maliyetinin yüzde 20’sine karşılık gelirken, yakıt aylık otomobil kullanım maliyetinin yüzde 16’sını oluşturuyor.

İsviçre, hem benzinli hem de dizel araçlar için ayda 117 euro Avrupa’daki en yüksek sigorta maliyetlerine sahip ülke olarak dikkat çekerken, Çek Cumhuriyeti 37 euro ile benzinli araç sigortasında en ucuz ülke olarak ön plana çıktı. LeasePlan CarCost Endeksi, İsveç’in ayda 39 euro ile dizel araç sigortasında en ucuz Avrupa ülkesi olduğunu gösteriyor.

LeasePlan CEO’su Tex Gunning, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Günümüzde değer kaybı ve araç maliyetleri üzerinde kontrol sahibi olamama, kiralama veya başka mobilite seçeneklerine kıyasla otomobil sahipliğinin faydalarını sorgulamayı beraberinde getiren iki olgudur. Otomobil maliyeti kalemlerinin karmaşıklığı nedeniyle potansiyel otomobil sahiplerinin veya filo yöneticilerinin yeni ya da ikinci el araç alırken daha büyük resmi düşünmelerini, bütçe için olduğu kadar çevre açısından da daha hafif olabilecek kiralama veya otomobil paylaşımı gibi ileriye dönük mobilite çözümlerini değerlendirmelerini öneriyoruz.”