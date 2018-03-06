Türkiye'nin yöresel lezzetleri Venezia Mega Outlet'te

VENEDİK konseptiyle tasarlanan ve su kanalları arasında gondollarla outlet alışveriş keyfi sunan Venezia Mega Outlet, 12 Mart tarihine kadar yöresel ürünlerin sergileneceği ve satışa sunulacağı Yöresel Pazar’ı ziyaretçileri ile buluşturuyor.

Türkiye’nin farklı yörelerine ait birbirinden özel lezzetler, Venezia Mega Outlet’te kurulan Yöresel Pazar’da satışa sunuluyor. 3 Mart’ta ziyarete açılan Yöresel Pazar, 12 Mart tarihine kadar sürecek.

Trabzon, İzmit, İzmir, Amasya, Erzincan, Malatya, Kayseri, Ankara-Beypazarı, Kahramanmaraş, Çankırı, Tokat, Erzurum, Gümüşhane, Hatay ve Siirt yörelerine ait İzmit Pişmaniyesi, Trabzon Doğal Ekmeği, Alaçatı Doğal Sabunu, Merzifon Marmelatı gibi pek çok ürün, Venezia Mega Outlet içerisinde 25 standın kurulduğu San Marco Meydanı’nda sergileniyor.

Türkiye’nin birbirinden eşsiz yüzlerce yöresel ürünü ve el yapımı doğal ürünleri Venezia Yöresel Pazar’da 10 gün boyunca sergilenecek.

DÜNYANIN EN İYİ 3 OUTLET'İNDEN BİRİ SEÇİLDİ

Gürsoy Holding çatısı altında faaliyet gösteren Venezia Mega Outlet, İtalyan mimarisinin en güzel örneği olan Venedik konseptiyle tasarlandı. Dünyaca ünlü markaların outlet mağazalarını İstanbul’un Avrupa Yakası’na taşıyan Venezia Mega Outlet Mapic Awards tarafından Dünya’nın en iyi 3 Outlet’inden biri seçildi. Venezia Mega Outlet’te, meşhur San Marco Meydanı da inşa edildi. Meydanı’nın çevresinde sıralanan yeme içme alanları ile dünyaca ünlü markaların sıralandığı Venezia Mega Outlet’te, gondollarla alışveriş keyfi de sunuluyor. Meşhur Venedik kanallarıyla süslenen Venezia Mega Outlet’te gondolla keyif yapılabiliyor. Kapalı alanda sıralanan markalar ise, gökyüzü temalı özel tasarım tavan mimarisiyle ziyaretçilerine alışveriş keyfini sunuyor. Türkiye’de benzeri olmayan mimariyle alışveriş keyfini bir arada sunan Venezia Mega Outlet, İstanbul’da son dönemde hayata geçirilen yatırımlar arasında en dikkat çekici proje olarak ilk sıralarda yer alıyor.

Şehrin merkezine sadece 15 dakika uzaklıkta olan Venezia Mega Outlet’e ulaşım da çok kolay. İstanbul Avrupa yakasının Küçükköy semtinde, eski Edirne asfaltı Metris kavşağında bulunan Venezia Mega Outlet, Tem’in hemen yanı başında sizleri karşılıyor. Toplu taşıma ile gelmek isteyenler için ise; Kiptaş Venezia (eski metris) tramvay durağında inmek en pratik ulaşım alternatifi.

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