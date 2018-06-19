Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu açığı 431 milyar dolar oldu

İstanbul, 19 Haziran () - Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu açığı Nisan ayı sonunda, 2017 yılının sonuna göre yüzde 5.9 düşüşle 431.3 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası'nın uluslararası yatırım pozisyonu verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, Kasım sonunda, 2017 yıl sonuna göre yüzde 0.5 artışla 234 milyar dolara çıkarken, yükümlülükleri ise yüzde 3.8 düşüşle 665.2 milyar dolara geriledi.

Böylece, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu açığı, 2017 yıl sonundaki 458.7 milyar dolardan, Nisan sonunda 431.3 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde varlıklar alt kalemleri incelendiğinde;

- rezerv varlıklar kalemi yüzde 3.9 artışla 112 milyar dolara çıkarken,

- diğer yatırımlar kalemi yüzde 5.7 düşüşle 72.1 milyar dolara çekildi.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların döviz ve lira cinsinden efektif ve mevduatları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 15 düşüşle 29.7 milyar dolara geriledi.

Yükümlülükler alt kalemlerinden doğrudan yatırımlar piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2017 yıl sonuna göre yüzde 16 düşüşle 159 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde portföy yatırımları yüzde 3.8 azalarak 170.6 milyar dolara geriledi,

Portföy yatırımlarından;

- hisse senedi stoku yüzde 14.4 düşüşle 44.5 milyar dolara,

- devlet iç borçlanma senedi stoku yüzde 3.8 düşüşle 29.8 milyar dolara gerilerken,

- Hazine’nin tahvil stoku yüzde 2.8 artışla 44,6 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar yüzde 3.3 artarak 335.7 milyar dolara çıktı.

Bu dönemde, yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası’ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları ise yüzde 6.6 artışla 38.9 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde, yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki döviz mevduatı, yüzde 9.0 artışla 33.2 milyar dolara çıkarken, lira mevduatı yüzde 12.4 artarak 14.7 milyar dolara yükseldi.