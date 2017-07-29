Türkiye'nin İlk 500 Bilişim Şirketi, 2016’da %7 Büyüdü

BThaber tarafından gerçekleştirilen İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması'nın sonuçlarına göre; Türkiye’nin lider bilişim şirketleri 2016’da ülke ortalamasının üzerinde bir büyüme performansına imza attı. 1.000’i aşkın şirketin değerlendirildiği araştırmada Türkiye’nin ilk 500 Bilişim Şirketi’nin %7’lik bir büyüme ile 90,4 milyar TL gelir sağladıkları açıklandı. 2017 yılında büyüme performansını sürdürmesi beklenen pazarda özellikle yazılım, bulut hizmetleri, veri merkezleri ve güvenlik alanlarında gelişim sağlayacağı öngörülüyor.

İstanbul, 19 Temmuz 2017 - Türkiye’nin bilişim alanındaki ilk ve tek kapsamlı değerlendirme çalışması olan İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması, BTHABER Şirketler Grubu adına M2S Araştırma ve Pazarlama Hizmetleri tarafından 18. kez gerçekleştirildi. Araştırma doğrultusunda Türkiye’nin en büyük 500 bilişim şirketi, 12 Temmuz Çarşamba günü BThaber Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe’nin ev sahipliğinde, BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Kurul Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka başta olmak üzere kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve basından pek çok davetlinin katılımlarıyla düzenlenen törende açıklandı.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren BTHABER Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe; “Bu yıl ‘Bilişim sektörü iş dünyasında kök salıyor’ mottosuyla gerçekleştirilen araştırmamız, sektörümüzün ülke ekonomisine ve gelişimine sunduğu katkıyı gözler önüne seriyor. M2S Araştırma A.Ş.’nin analizlerine göre Türkiye’nin en büyük 500 şirketi 2016 yılında ülke ekonomisinin üzerinde bir performans göstererek bir önceki seneye kıyasla %7 büyüme gösterdi. Şirketlerin toplam cirosu 90,4 milyar TL’ye ulaştı. İlk 500’de yer alan 18 şirket %100’den fazla büyüme başarısı gösterirken şirketlerin ortalama büyüme oranı ise %34 oldu. Bu büyüme bizlere bilişim sektörünün üreten ve teknoloji ihraç eden yeni bir çehreye kavuştuğunu gösteriyor. Ülkemizin uluslararası arenada güçlenmesinin böyle katma değerli alanlarda yaratılan ilerleme ile sağlanacağına inanıyoruz. Dolayısıyla sektörümüzün nabzını tutmaya ve bu yolculukta bilişim şirketlerinin her daim yanında yer almaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

M2S Araştırma A.Ş. Genel Müdürü Özlem Unan; “Türkiye bilişim sektörünün 2017 yılında da büyümesini sürdürerek, pazar büyüklüğünün 110 milyar TL’yi aşması bekleniyor” dedi. Yazılım ve hizmet alanında büyümenin ağırlıklı olması beklenen pazarda bulut servislerinin öneminin daha da artacağı; uluslararası bulut sağlayıcılarının yanı sıra, yerel sağlayıcıların yaygınlaşacağı ve veri merkezlerinin sayısının artacağını öngördüğünü söyleyen Unan, buna paralel olarak bulut servisleri ile birlikte güvenlik ve erişim hızı konularına yönelik çalışmaların da artmasını beklendiğini açıkladı. Ayrıca bütünleşik sistemler, dijital dönüşüm, IoT gibi kavramların pazarın büyümesini doğrudan etkilediğini belirterek, bu kavramlarla birlikte güvenliğin öncelikli konu olarak gündemde kalmaya devam edeceğini de vurguladı.

Türkiye bilişim sektörünün ‘en’leri ödüllendirildi

BTHABER Şirketler Grubu’nun ev sahipliğinde açıklanan İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması sonuçlarına göre Türkiye’nin en başarılı bilişim şirketleri 69 kategoride çeşitli ödüllere layık görüldü. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Teknolojileri sektörlerinin zirvedeki 5 şirketi ve en başarılı performansları gösteren şirketlerin açıklandığı törende aynı zamanda büyüklük ve ciro olarak Bilişim 500’de yer alamayan ancak sektör için önem taşıyan şirketler de Bilişim 500 PLUS kategorisiyle araştırmada yer alma şansı yakaladı.

Araştırma sonuçlarına göre ödül alan şirketler şu şekilde sıralandı:

İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLK 5

Türk Telekom

Turkcell

Vodafone

KVK

Brightstar

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İLK 5

İndeks Bilgisayar

Teknosa

Penta Teknoloji

Arena

Bilkom

TÜM BİLİŞİM SEKTÖRÜ Türkiye Birincisi

Türk Telekom

ANA KATEGORİLER:

Türkiye Merkezli Üretici Ana Kategori Birincisi Karel

Uluslararası Türkiye Dışı Merkezli Üreticinin Türkiye Temsilcisi Ana Kategori Birincisi Alcatel Lucent

Sistem Entegratörü Ana Kategori Birincisi Netaş

Hizmet Sağlayıcı Ana Kategori Birincisi Turkcell Global Bilgi

Telekom Şirketi Ana Kategori Birincisi Türk Telekom

Dağıtıcı Ana Kategori Birincisi İndeks Bilgisayar

ÖZEL KATEGORİLER:

Donanım İhracatı Kategori Birincisi Hes Kablo

Yazılım İhracatı Kategori Birincisi Netaş

Hizmet İhracatı Kategori Birincisi Atos

Son Yılda En Fazla Büyüyen Bilişim Şirketi Kategori Birincisi Demsistem

Son 3 Yılda En İyi Performans Gösteren Bilişim Şirketi Kategori Birincisi Datagate

DONANIM ALT KATEGORİLERİ:

Sunucu Kategori Birincisi Penta Teknoloji

Ağ Donanımı Kategori Birincisi Netaş

OT/VT Donanımı Kategori Birincisi Perkon

Çevre Birimleri Kategori Birincisi Penta Teknoloji

ATM ve POS Sistemleri Kategori Birincisi NCR

Masaüstü Bilgisayar ve OEM Kategori Birincisi Penta Teknoloji

Görüntü ve Ses Sistemleri Kategori Birincisi Teknosa

Sistem Entegratörü Görüntü ve Ses Sistemleri Kategori Sensormatic

Veri Yedekleme ve Depolama Donanımı Kategori Birincisi Penta Teknoloji

Telekomünikasyon Alt Yapı Donanımı Kategori Birincisi Hes Kablo

Dağıtıcı Mobil Telefon Kategori Birincisi Brightstar

Tablet ve Taşınabilir Bilgisayar Kategori Birincisi Penta Teknoloji

Sistem Entegratörü Veri Yedekleme ve Depolama Kategori Birincisi KoçSistem

Çeşitli Donanım Kategori İnform

Tüketim Malzemeleri Kategori Birincisi Penta Teknoloji

YAZILIM ALT KATEGORİLERİ:

Güvenlik Yazılımı Kategori Birincisi Exclusive Networks

Doküman/Arşiv Yönetim Yazılımı Kategori Birincisi Koda

CRM Yazılımı Kategori Birincisi SAP

ERP Yazılımı Kategori Birincisi Itelligence

Türkiye Merkezli Üretici ERP Yazılımı Kategori Birincisi Mikro Yazılım

Mobil Uygulamalar Kategori Birincisi Arvento

İş Uygulamaları Kategori Birincisi Innova

Sanallaştırma Kategori Birincisi Data Market

Sektörel Yazılım Kategori Birincisi Netaş

Türkiye Merkezli Üretici Sektörel Yazılım Kategori Birincisi Softtech

Veri Ambarı/İş Zekası Yazılımı Kategori Birincisi P.I Works

HİZMET ALT KATEGORİLERİ:

Danışmanlık Kategori Birincisi STM Savunma Teknolojileri

Eğitim Kategori Birincisi Bilginç IT Academy

Çağrı Merkezi Hizmeti Kategori Birincisi Turkcell Global Bilgi

Kurulum Bakım Destek Hizmetleri Kategori Birincisi İsbak

İnternet Hizmeti Kategori Birincisi Türk Telekom

Katma Değerli Mobil ve İnternet Hizmetleri Kategori Birincisi Biotekno

Alternatif Operatör Hizmeti Kategori Birincisi TTM Telekom

Barındırma Yönetim Bulut Hizmeti Kategori Birincisi KoçSistem

Yayın Hizmeti Kategori Birincisi Türksat

Diğer Dış Kaynak Kullanım Hizmeti Kategori Birincisi Atlas Yazılım

ALT KATEGORİLER:

Uluslararası Türkiye Dışı Merkezli Üreticinin Türkiye Temsilcisi Donanım Alt Kategori Birincisi Artı Bilgisayar

Uluslararası Türkiye Dışı Merkezli Üreticinin Türkiye Temsilcisi Yazılım Alt Kategori Birincisi SAP

Uluslararası Türkiye Dışı Merkezli Üreticinin Türkiye Temsilcisi Hizmet Alt Kategori Birincisi Pupa Bilişim

Türkiye Merkezli Üretici Donanım Alt Kategori Birincisi Karel

Türkiye Merkezli Üretici Yazılım Alt Kategori Birincisi Softtech

Sistem Entegratörü Donanım ve Yazılım Alt Kategori Birincisi Netaş

Sistem Entegratörü Hizmet Alt Kategori Birincisi KoçSistem

Dağıtıcı Donanım Alt Kategori Birincisi Brightstar

BİLİŞİM 500 PLUS:

Bilişim 500 Plus Ar-Ge Yatırımı Kategori Birincisi Netaş

Bilişim 500 Plus 3 Yaşından Küçük Genç Şirketler Kategori Birincisi Tente Elektronik