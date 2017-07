Türkiye'nin İlk 500 Bilişim Şirketi, 2016’da %7 Büyüdü

BThaber tarafından gerçekleştirilen İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması'nın sonuçlarına göre; Türkiye’nin lider bilişim şirketleri 2016’da ülke ortalamasının üzerinde bir büyüme performansına imza attı. 1.000’i aşkın şirketin değerlendirildiği araştırmada Türkiye’nin ilk 500 Bilişim Şirketi’nin %7’lik bir büyüme ile 90,4 milyar TL gelir sağladıkları açıklandı. 2017 yılında büyüme performansını sürdürmesi beklenen pazarda özellikle yazılım, bulut hizmetleri, veri merkezleri ve güvenlik alanlarında gelişim sağlayacağı öngörülüyor. İstanbul, 19 Temmuz 2017 - Türkiye’nin bilişim alanındaki ilk ve tek kapsamlı değerlendirme çalışması olan İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması, BTHABER Şirketler Grubu adına M2S Araştırma ve Pazarlama Hizmetleri tarafından 18. kez gerçekleştirildi. Araştırma doğrultusunda Türkiye’nin en büyük 500 bilişim şirketi, 12 Temmuz Çarşamba günü BThaber Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe’nin ev sahipliğinde, BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Kurul Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka başta olmak üzere kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve basından pek çok davetlinin katılımlarıyla düzenlenen törende açıklandı. Araştırma sonuçlarını değerlendiren BTHABER Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe; “Bu yıl ‘Bilişim sektörü iş dünyasında kök salıyor’ mottosuyla gerçekleştirilen araştırmamız, sektörümüzün ülke ekonomisine ve gelişimine sunduğu katkıyı gözler önüne seriyor. M2S Araştırma A.Ş.’nin analizlerine göre Türkiye’nin en büyük 500 şirketi 2016 yılında ülke ekonomisinin üzerinde bir performans göstererek bir önceki seneye kıyasla %7 büyüme gösterdi. Şirketlerin toplam cirosu 90,4 milyar TL’ye ulaştı. İlk 500’de yer alan 18 şirket %100’den fazla büyüme başarısı gösterirken şirketlerin ortalama büyüme oranı ise %34 oldu. Bu büyüme bizlere bilişim sektörünün üreten ve teknoloji ihraç eden yeni bir çehreye kavuştuğunu gösteriyor. Ülkemizin uluslararası arenada güçlenmesinin böyle katma değerli alanlarda yaratılan ilerleme ile sağlanacağına inanıyoruz. Dolayısıyla sektörümüzün nabzını tutmaya ve bu yolculukta bilişim şirketlerinin her daim yanında yer almaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. M2S Araştırma A.Ş. Genel Müdürü Özlem Unan; “Türkiye bilişim sektörünün 2017 yılında da büyümesini sürdürerek, pazar büyüklüğünün 110 milyar TL’yi aşması bekleniyor” dedi. Yazılım ve hizmet alanında büyümenin ağırlıklı olması beklenen pazarda bulut servislerinin öneminin daha da artacağı; uluslararası bulut sağlayıcılarının yanı sıra, yerel sağlayıcıların yaygınlaşacağı ve veri merkezlerinin sayısının artacağını öngördüğünü söyleyen Unan, buna paralel olarak bulut servisleri ile birlikte güvenlik ve erişim hızı konularına yönelik çalışmaların da artmasını beklendiğini açıkladı. Ayrıca bütünleşik sistemler, dijital dönüşüm, IoT gibi kavramların pazarın büyümesini doğrudan etkilediğini belirterek, bu kavramlarla birlikte güvenliğin öncelikli konu olarak gündemde kalmaya devam edeceğini de vurguladı. Türkiye bilişim sektörünün ‘en’leri ödüllendirildi BTHABER Şirketler Grubu’nun ev sahipliğinde açıklanan İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması sonuçlarına göre Türkiye’nin en başarılı bilişim şirketleri 69 kategoride çeşitli ödüllere layık görüldü. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Teknolojileri sektörlerinin zirvedeki 5 şirketi ve en başarılı performansları gösteren şirketlerin açıklandığı törende aynı zamanda büyüklük ve ciro olarak Bilişim 500’de yer alamayan ancak sektör için önem taşıyan şirketler de Bilişim 500 PLUS kategorisiyle araştırmada yer alma şansı yakaladı. Araştırma sonuçlarına göre ödül alan şirketler şu şekilde sıralandı: İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLK 5 Türk Telekom

Turkcell

Vodafone

KVK

Brightstar BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İLK 5 İndeks Bilgisayar

Teknosa

Penta Teknoloji

Arena

Bilkom TÜM BİLİŞİM SEKTÖRÜ Türkiye Birincisi Türk Telekom ANA KATEGORİLER: Türkiye Merkezli Üretici Ana Kategori Birincisi Karel Uluslararası Türkiye Dışı Merkezli Üreticinin Türkiye Temsilcisi Ana Kategori Birincisi Alcatel Lucent Sistem Entegratörü Ana Kategori Birincisi Netaş Hizmet Sağlayıcı Ana Kategori Birincisi Turkcell Global Bilgi Telekom Şirketi Ana Kategori Birincisi Türk Telekom Dağıtıcı Ana Kategori Birincisi İndeks Bilgisayar ÖZEL KATEGORİLER: Donanım İhracatı Kategori Birincisi Hes Kablo Yazılım İhracatı Kategori Birincisi Netaş Hizmet İhracatı Kategori Birincisi Atos Son Yılda En Fazla Büyüyen Bilişim Şirketi Kategori Birincisi Demsistem Son 3 Yılda En İyi Performans Gösteren Bilişim Şirketi Kategori Birincisi Datagate DONANIM ALT KATEGORİLERİ: Sunucu Kategori Birincisi Penta Teknoloji Ağ Donanımı Kategori Birincisi Netaş OT/VT Donanımı Kategori Birincisi Perkon Çevre Birimleri Kategori Birincisi Penta Teknoloji ATM ve POS Sistemleri Kategori Birincisi NCR Masaüstü Bilgisayar ve OEM Kategori Birincisi Penta Teknoloji Görüntü ve Ses Sistemleri Kategori Birincisi Teknosa Sistem Entegratörü Görüntü ve Ses Sistemleri Kategori Sensormatic Veri Yedekleme ve Depolama Donanımı Kategori Birincisi Penta Teknoloji Telekomünikasyon Alt Yapı Donanımı Kategori Birincisi Hes Kablo Dağıtıcı Mobil Telefon Kategori Birincisi Brightstar Tablet ve Taşınabilir Bilgisayar Kategori Birincisi Penta Teknoloji Sistem Entegratörü Veri Yedekleme ve Depolama Kategori Birincisi KoçSistem Çeşitli Donanım Kategori İnform Tüketim Malzemeleri Kategori Birincisi Penta Teknoloji YAZILIM ALT KATEGORİLERİ: Güvenlik Yazılımı Kategori Birincisi Exclusive Networks Doküman/Arşiv Yönetim Yazılımı Kategori Birincisi Koda CRM Yazılımı Kategori Birincisi SAP ERP Yazılımı Kategori Birincisi Itelligence Türkiye Merkezli Üretici ERP Yazılımı Kategori Birincisi Mikro Yazılım Mobil Uygulamalar Kategori Birincisi Arvento İş Uygulamaları Kategori Birincisi Innova Sanallaştırma Kategori Birincisi Data Market Sektörel Yazılım Kategori Birincisi Netaş Türkiye Merkezli Üretici Sektörel Yazılım Kategori Birincisi Softtech Veri Ambarı/İş Zekası Yazılımı Kategori Birincisi P.I Works HİZMET ALT KATEGORİLERİ: Danışmanlık Kategori Birincisi STM Savunma Teknolojileri Eğitim Kategori Birincisi Bilginç IT Academy Çağrı Merkezi Hizmeti Kategori Birincisi Turkcell Global Bilgi Kurulum Bakım Destek Hizmetleri Kategori Birincisi İsbak İnternet Hizmeti Kategori Birincisi Türk Telekom Katma Değerli Mobil ve İnternet Hizmetleri Kategori Birincisi Biotekno Alternatif Operatör Hizmeti Kategori Birincisi TTM Telekom Barındırma Yönetim Bulut Hizmeti Kategori Birincisi KoçSistem Yayın Hizmeti Kategori Birincisi Türksat Diğer Dış Kaynak Kullanım Hizmeti Kategori Birincisi Atlas Yazılım ALT KATEGORİLER: Uluslararası Türkiye Dışı Merkezli Üreticinin Türkiye Temsilcisi Donanım Alt Kategori Birincisi Artı Bilgisayar Uluslararası Türkiye Dışı Merkezli Üreticinin Türkiye Temsilcisi Yazılım Alt Kategori Birincisi SAP Uluslararası Türkiye Dışı Merkezli Üreticinin Türkiye Temsilcisi Hizmet Alt Kategori Birincisi Pupa Bilişim Türkiye Merkezli Üretici Donanım Alt Kategori Birincisi Karel Türkiye Merkezli Üretici Yazılım Alt Kategori Birincisi Softtech Sistem Entegratörü Donanım ve Yazılım Alt Kategori Birincisi Netaş Sistem Entegratörü Hizmet Alt Kategori Birincisi KoçSistem Dağıtıcı Donanım Alt Kategori Birincisi Brightstar BİLİŞİM 500 PLUS: Bilişim 500 Plus Ar-Ge Yatırımı Kategori Birincisi Netaş Bilişim 500 Plus 3 Yaşından Küçük Genç Şirketler Kategori Birincisi Tente Elektronik Bilişim 500 Plus 3 Yaşından Küçük En Hızlı Büyüyen Bilişim Şirketleri Kategori Birincisi Fiz Bilişim