Türkiye'nin İlk 500 Bilişim Şirketi, 2016’da %7 Büyüdü

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BThaber tarafından gerçekleştirilen İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması'nın sonuçlarına göre; Türkiye’nin lider bilişim şirketleri 2016’da ülke ortalamasının üzerinde bir büyüme performansına imza attı. 1.000’i aşkın şirketin değerlendirildiği araştırmada Türkiye’nin ilk 500 Bilişim Şirketi’nin %7’lik bir büyüme ile 90,4 milyar TL gelir sağladıkları açıklandı. 2017 yılında büyüme performansını sürdürmesi beklenen pazarda özellikle yazılım, bulut hizmetleri, veri merkezleri ve güvenlik alanlarında gelişim sağlayacağı öngörülüyor.
İstanbul, 19 Temmuz 2017 - Türkiye’nin bilişim alanındaki ilk ve tek kapsamlı değerlendirme çalışması olan İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması, BTHABER Şirketler Grubu adına M2S Araştırma ve Pazarlama Hizmetleri tarafından 18. kez gerçekleştirildi. Araştırma doğrultusunda Türkiye’nin en büyük 500 bilişim şirketi, 12 Temmuz Çarşamba günü BThaber Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe’nin ev sahipliğinde, BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Kurul Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka başta olmak üzere kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve basından pek çok davetlinin katılımlarıyla düzenlenen törende açıklandı.
Araştırma sonuçlarını değerlendiren BTHABER Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe; “Bu yıl ‘Bilişim sektörü iş dünyasında kök salıyor’ mottosuyla gerçekleştirilen araştırmamız, sektörümüzün ülke ekonomisine ve gelişimine sunduğu katkıyı gözler önüne seriyor. M2S Araştırma A.Ş.’nin analizlerine göre Türkiye’nin en büyük 500 şirketi 2016 yılında ülke ekonomisinin üzerinde bir performans göstererek bir önceki seneye kıyasla %7 büyüme gösterdi. Şirketlerin toplam cirosu 90,4 milyar TL’ye ulaştı. İlk 500’de yer alan 18 şirket %100’den fazla büyüme başarısı gösterirken şirketlerin ortalama büyüme oranı ise %34 oldu. Bu büyüme bizlere bilişim sektörünün üreten ve teknoloji ihraç eden yeni bir çehreye kavuştuğunu gösteriyor. Ülkemizin uluslararası arenada güçlenmesinin böyle katma değerli alanlarda yaratılan ilerleme ile sağlanacağına inanıyoruz. Dolayısıyla sektörümüzün nabzını tutmaya ve bu yolculukta bilişim şirketlerinin her daim yanında yer almaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
M2S Araştırma A.Ş. Genel Müdürü Özlem Unan; “Türkiye bilişim sektörünün 2017 yılında da büyümesini sürdürerek, pazar büyüklüğünün 110 milyar TL’yi aşması bekleniyor” dedi. Yazılım ve hizmet alanında büyümenin ağırlıklı olması beklenen pazarda bulut servislerinin öneminin daha da artacağı; uluslararası bulut sağlayıcılarının yanı sıra, yerel sağlayıcıların yaygınlaşacağı ve veri merkezlerinin sayısının artacağını öngördüğünü söyleyen Unan, buna paralel olarak bulut servisleri ile birlikte güvenlik ve erişim hızı konularına yönelik çalışmaların da artmasını beklendiğini açıkladı. Ayrıca bütünleşik sistemler, dijital dönüşüm, IoT gibi kavramların pazarın büyümesini doğrudan etkilediğini belirterek, bu kavramlarla birlikte güvenliğin öncelikli konu olarak gündemde kalmaya devam edeceğini de vurguladı.
Türkiye bilişim sektörünün ‘en’leri ödüllendirildi
BTHABER Şirketler Grubu’nun ev sahipliğinde açıklanan İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması sonuçlarına göre Türkiye’nin en başarılı bilişim şirketleri 69 kategoride çeşitli ödüllere layık görüldü. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Teknolojileri sektörlerinin zirvedeki 5 şirketi ve en başarılı performansları gösteren şirketlerin açıklandığı törende aynı zamanda büyüklük ve ciro olarak Bilişim 500’de yer alamayan ancak sektör için önem taşıyan şirketler de Bilişim 500 PLUS kategorisiyle araştırmada yer alma şansı yakaladı.
Araştırma sonuçlarına göre ödül alan şirketler şu şekilde sıralandı:
İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLK 5
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İLK 5
TÜM BİLİŞİM SEKTÖRÜ Türkiye Birincisi
Türk Telekom
ANA KATEGORİLER:
Türkiye Merkezli Üretici Ana Kategori Birincisi Karel
Uluslararası Türkiye Dışı Merkezli Üreticinin Türkiye Temsilcisi Ana Kategori Birincisi Alcatel Lucent
Sistem Entegratörü Ana Kategori Birincisi Netaş
Hizmet Sağlayıcı Ana Kategori Birincisi Turkcell Global Bilgi
Telekom Şirketi Ana Kategori Birincisi Türk Telekom
Dağıtıcı Ana Kategori Birincisi İndeks Bilgisayar
ÖZEL KATEGORİLER:
Donanım İhracatı Kategori Birincisi Hes Kablo
Yazılım İhracatı Kategori Birincisi Netaş
Hizmet İhracatı Kategori Birincisi Atos
Son Yılda En Fazla Büyüyen Bilişim Şirketi Kategori Birincisi Demsistem
Son 3 Yılda En İyi Performans Gösteren Bilişim Şirketi Kategori Birincisi Datagate
DONANIM ALT KATEGORİLERİ:
Sunucu Kategori Birincisi Penta Teknoloji
Ağ Donanımı Kategori Birincisi Netaş
OT/VT Donanımı Kategori Birincisi Perkon
Çevre Birimleri Kategori Birincisi Penta Teknoloji
ATM ve POS Sistemleri Kategori Birincisi NCR
Masaüstü Bilgisayar ve OEM Kategori Birincisi Penta Teknoloji
Görüntü ve Ses Sistemleri Kategori Birincisi Teknosa
Sistem Entegratörü Görüntü ve Ses Sistemleri Kategori Sensormatic
Veri Yedekleme ve Depolama Donanımı Kategori Birincisi Penta Teknoloji
Telekomünikasyon Alt Yapı Donanımı Kategori Birincisi Hes Kablo
Dağıtıcı Mobil Telefon Kategori Birincisi Brightstar
Tablet ve Taşınabilir Bilgisayar Kategori Birincisi Penta Teknoloji
Sistem Entegratörü Veri Yedekleme ve Depolama Kategori Birincisi KoçSistem
Çeşitli Donanım Kategori İnform
Tüketim Malzemeleri Kategori Birincisi Penta Teknoloji
YAZILIM ALT KATEGORİLERİ:
Güvenlik Yazılımı Kategori Birincisi Exclusive Networks
Doküman/Arşiv Yönetim Yazılımı Kategori Birincisi Koda
CRM Yazılımı Kategori Birincisi SAP
ERP Yazılımı Kategori Birincisi Itelligence
Türkiye Merkezli Üretici ERP Yazılımı Kategori Birincisi Mikro Yazılım
Mobil Uygulamalar Kategori Birincisi Arvento
İş Uygulamaları Kategori Birincisi Innova
Sanallaştırma Kategori Birincisi Data Market
Sektörel Yazılım Kategori Birincisi Netaş
Türkiye Merkezli Üretici Sektörel Yazılım Kategori Birincisi Softtech
Veri Ambarı/İş Zekası Yazılımı Kategori Birincisi P.I Works
HİZMET ALT KATEGORİLERİ:
Danışmanlık Kategori Birincisi STM Savunma Teknolojileri
Eğitim Kategori Birincisi Bilginç IT Academy
Çağrı Merkezi Hizmeti Kategori Birincisi Turkcell Global Bilgi
Kurulum Bakım Destek Hizmetleri Kategori Birincisi İsbak
İnternet Hizmeti Kategori Birincisi Türk Telekom
Katma Değerli Mobil ve İnternet Hizmetleri Kategori Birincisi Biotekno
Alternatif Operatör Hizmeti Kategori Birincisi TTM Telekom
Barındırma Yönetim Bulut Hizmeti Kategori Birincisi KoçSistem
Yayın Hizmeti Kategori Birincisi Türksat
Diğer Dış Kaynak Kullanım Hizmeti Kategori Birincisi Atlas Yazılım
ALT KATEGORİLER:
Uluslararası Türkiye Dışı Merkezli Üreticinin Türkiye Temsilcisi Donanım Alt Kategori Birincisi Artı Bilgisayar
Uluslararası Türkiye Dışı Merkezli Üreticinin Türkiye Temsilcisi Yazılım Alt Kategori Birincisi SAP
Uluslararası Türkiye Dışı Merkezli Üreticinin Türkiye Temsilcisi Hizmet Alt Kategori Birincisi Pupa Bilişim
Türkiye Merkezli Üretici Donanım Alt Kategori Birincisi Karel
Türkiye Merkezli Üretici Yazılım Alt Kategori Birincisi Softtech
Sistem Entegratörü Donanım ve Yazılım Alt Kategori Birincisi Netaş
Sistem Entegratörü Hizmet Alt Kategori Birincisi KoçSistem
Dağıtıcı Donanım Alt Kategori Birincisi Brightstar
BİLİŞİM 500 PLUS:
Bilişim 500 Plus Ar-Ge Yatırımı Kategori Birincisi Netaş
Bilişim 500 Plus 3 Yaşından Küçük Genç Şirketler Kategori Birincisi Tente Elektronik
Bilişim 500 Plus 3 Yaşından Küçük En Hızlı Büyüyen Bilişim Şirketleri Kategori Birincisi Fiz Bilişim
Türkiye'nin İlk 500 Bilişim Şirketi, 2016’da %7 Büyüdü
BThaber tarafından gerçekleştirilen İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması'nın sonuçlarına göre; Türkiye’nin lider bilişim şirketleri 2016’da ülke ortalamasının üzerinde bir büyüme performansına imza attı.
29 Temmuz 2017 Cumartesi 01:32
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