Türkiye'nin enerji sorununa 5 çözüm

İSTANBUL, ()-ENERJİ alanında Türkiye'nin yaşadığı pahalılık ve dışa bağımlılık gibi sorunların beş çözümü olduğunu söyleyen Prof. Dr. İbrahim Dinçer, "Verimlilik, yenilenebilir kaynakların kullanımı, fosil yakıtların kullanımı, nükleer, temiz yakıtlar ile Türkiye bu alanda hamleler yapmalı" dedi.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Enerji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Dinçer Medipol Üniversitesi'nde düzenlenen 'Bilgiden Teknolojiye Uzanan Yolda İnovasyon' konferansında öğrencilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin temiz enerjide dünya birincisi olmak istediğini belirten Prof. Dr. İbrahim Dinçer, bu alanda çözüme kavuşturulması gereken beş konuyu değerlendirdi.

Türkiye'nin en büyük hamleleri bu beş alanda yapması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. İbrahim Dinçer, "Beş enerji çözümünden birincisi verimliliği artırmak, iki güneşten, rüzgara, rüzgardan jeotermale kadar yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek, onun haricinde temiz teknolojilerle fosil kaynaklı yakıtları kullanmaya devam etmek, nükleer enerji, beşinci çözümümüz ise temiz yakıtlar temiz enerji olacak. 5 ana enerji seçeneği ile Türkiye önümüzdeki 30-40 seneyi belirlemiş durumda. Dolayısıyla Türkiye en büyük hamlelerini bu noktada yapmak zorunda" diye konuştu.

"TEMİZ ENERJİDE DÜNYA BİRİNCİSİ OLMAK İSTİYORUZ"

Temiz enerjinin önemine de değinen Prof. Dr. Dinçer, "Temiz enerji çok önemli ve Türkiye bu konuda dünya birincisi olmak istiyor. Özellikle rüzgar ve güneş bunlar Türkiye için öncü alanlar ama aynı zamanda Türkiye'nin öne çıkmak istediği diğer bir alan ise temiz kömür teknolojileri. Bizim mevcut linyit rezervlerimiz var. Bunları daha temiz formda üretip termik santrallerimiz ve konutlarımızda kullanabiliriz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin enerjiye büyük paralar ödediğini anlatan Prof. Dr. Dinçer, şöyle devam etti:

"Türkiye kendi enerji çözümlerini üretmek zorunda enerji çözümlerini üretirken de özellikle son yıllarda yapılan hamleler çok önemli. Bunda yenilenebilir enerji kaynakları, temiz kömür teknolojileri aynı zamanda nükleer enerji olmak üzere Türkiye çok doğru açılımlar yapmaktadır. Dünyada bütün gelişmiş ülkelerin başarı anahtarı araştırma, inovasyon ve ticarileştirmeye çıkıyor. Günün sonunda bilgiyi elle tutulur enerjilere dönüştürmeniz çok önemli. Araştırmayı sadece araştırma yapıp yayınla bırakıyorsanız vatandaşa inmiyor. Bunu bir teknolojiye dönüştürürseniz vatandaş bunu kullanacak. Bu ülke için de katma değer getirecektir."

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