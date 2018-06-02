Türkiye'nin en modern borsa kompleksi

ADANA'da 50 bin tonluk lisanslı depo hacmine sahip Adana Ticaret Borsası Kompleksi, Türkiye'nin en modern borsa tesislerinden biri olarak öne çıkıyor.

Adana-Ceyhan yolu üzerinde 72 dönüm üzerine inşa edilen 6 bin metrekaresi hizmet binası içerisinde elektronik satış salonu olan Adana Ticaret Borsası Kompleksi, bekleme ve çok amaçlı toplantı salonu, en gelişmiş laboratuvarlarıyla, çiftçiye birinci kalite hizmet sunuyor.

İçerisinde 2 tüccar ofisi olan ve otomatik alım-satım salonuyla çiftçiye kolaylık sağlayan Adana Ticaret Borsası Kompleksi'nde, yetkili sınıflandırıcı laboratuvar hizmeti verilen 60'ar bin tonluk 2 kantar bulunuyor. Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, kompleks içerisindeki tesislerin hizmete girmesiyle bölge ekonomisi ve tarımın olumlu etkilenmeye başladığını belirtirken, şunları söyledi:

"Buğday hasadıyla lisanslı depolarımız dolmaya başladı. Adana'nın dışında da bölgedeki üreticilerimiz lisanslı depoları kullanmaya başladı ve ürünlerini getiriyorlar. Buraya gelen buğdaylar hemen satmak isteyen üreticilerimiz için 3 gün içerisinde hesaplarına yatıyor. Satmayıp depolarda bekletecek olan üreticilerimiz için ise elektronik senet oluşuyor. Ne zaman ihtiyaçları olursa istedikleri ortamda satma imkanları var. Birkaç projemiz var. Bununla beraber mısırdan sonra üzerinde çalışaşacağız. Depomuzu 100 bin tona çıkarmayı planlıyoruz. Pamuk beyaz altın diyarı Adana'da eski günlerine döndüğünde pamukta da lisanslı depo projemiz var."

OSMAN BAĞIŞ: ADANA İÇİN BÜYÜK ŞANS

Adana Ticaret Borsası Meclis Başkanı Osman Bağış da Türkiye'nin en modern borsa tesislerinden birine sahip olduklarını belirterek, "Borsa tesisleri Adana ve bölge üreticisi için büyük bir şans" diye konuştu.



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