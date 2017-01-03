Türkiye'nin 2016 ihracatı 142.6 milyar dolar

Ankara, 3 Ocak () – Türkiye’nin yıllık ihracatı 2016 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 0.8 düşüşle 142.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece, 2012 yılında 152.5 milyar dolar ile ilk kez 150 milyar doları geçip, üç yıl 150 milyar doların üzerinde kaldıktan sonra, 2015 yılında 143.8 milyar dolara gerileyen yıllık ihracat, 2016 yılında da 150 milyar dolar sınırının altında kaldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) verilerine göre, Aralık ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.3 artarak 12 milyar 817 milyon dolara ulaştı. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin ihracat verilerini paylaştığı toplantıya, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de katılarak 2016 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. TİM verilerine göre Aralık ayında ihracatın lokomotif ilk üç sektörü otomotiv, hazır giyim-konfeksiyon ve kimyevi maddeler oldu. TİM toplantısında konuşan Büyükekşi, 2017 yılını "atılım yılı" ilan ettiklerini ve hedefinin 155 milyar dolar ihracat olduğunu açıkladı. Büyükekşi, 2016 yılında parite, emtia-petrol fiyatlarındaki düşüş ve Rusya, Irak, Suriye, Libya’daki sorunlar nedeniyle toplamda 8.7 milyar dolar kayıp yaşandığını, bunların ihracatın yüzde 5 artışla 150.8 milyar dolar olmasını engellediğini dile getirdi. TİM verilerine göre, ihracatta aralık ayında ilk sırada yüzde 45.5 pay ve 5 milyar 619 milyon dolar ile Avrupa Birliği, ikinci sırada yüzde 21.1 pay ve 2 milyar 599 milyon dolar ile Orta Doğu ülkeleri yer aldı. Bunları yüzde 8.5 pay ile Afrika ve yüzde 6.6 pay ile Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri izledi. Aralık ayında en fazla ihracat yapılan ilk beş ülke; Almanya, İngiltere, Irak, İtalya ve ABD oldu. Almanya’ya ihracat yüzde 3.7, Irak’a yüzde 59, İtalya’ya yüzde 12, ABD’ye yüzde 8.7 artarken, İngiltere’ye yüzde 2.8 geriledi. Aralık ayında Birleşik Arap Emirlikleri’ne ihracat yüzde 77, Irak’a yüzde 59, Bulgaristan’a yüzde 44 artış gösterdi. Bunların yanında Rusya’ya ihracatta yüzde 13 ile bu yılın en düşük kaybı yaşandı. Büyükekşi, Türkiye’nin ihracatını orta-ileri ve ileri teknoloji içeren bir yapıya kavuşturmak için TİM olarak var gücüyle çalıştıklarını vurgulayarak şunları söyledi: “Geçen yıl İzmir, Ankara, Adana ve İstanbul’da İnovasyon Haftası etkinlikleri düzenledik. Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımızın teşrif ettikleri bu etkinliklere 90 binin üzerinde kişi katıldı. Türkiye’nin ilk inovasyon geliştirme programı olan İnovaLİG’in üçüncüsünü gerçekleştirdik. İlk defa Tasarım Haftası’nı düzenleyerek yaklaşık 25 bin tasarım tutkununu ağırladık. En kısa zamanda 500 Ar-Ge Merkezi 500 Tasarım Merkezi açma sözümüzü gerçekleştireceğiz. Geçen yılbaşında 4 olan TİM-TEB Girişim Evleri sayısı yıl sonunda 9’a yükseldi. Konya, Bursa, Trabzon, Edirne ve Mersin’de Girişim Evleri açtık. Yine ilk defa İhracat Zirvesi’ni gerçekleştirdik ve sorunlarımızı Başbakanımıza ve Bakanlarımıza doğrudan ilettik. En çok hizmet ihracatı gerçekleştiren 500 firmamızın ödül törenini Başbakanımız ve Bakanlarımızın teşrifleriyle gerçekleştirdik. Ayrıca 720 Türk firmasının katılımıyla 30 farklı ülkeye ticaret heyeti düzenledik ve 5 bin 250 iş görüşmesi yaptık. İmaj kampanyası kapsamında da 11 ülkeye ziyaret gerçekleştirdik.”