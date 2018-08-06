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Türkiye, Nijerya ile 2 milyar dolar ticaret hacmi hedefliyor

İstanbul, 6 Ağustos () –  Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından 1 Ağustos 2018 tarihinde Lagos, Nijerya’da düzenlenen Türkiye-Nijerya İş Forumu’nda, iki ülke arasında 2020 yılına kadar 2 milyar...

Türkiye, Nijerya ile 2 milyar dolar ticaret hacmi hedefliyor

İstanbul, 6 Ağustos () –  Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından 1 Ağustos 2018 tarihinde Lagos, Nijerya’da düzenlenen Türkiye-Nijerya İş Forumu’nda, iki ülke arasında 2020 yılına kadar 2 milyar dolar değerinde ticaret hacmine ulaşılacağı belirtildi.

Abuja Ticaret Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre iş forumuna katılım sağlayan ve 40 firmadan oluşan Türk Ticaret Heyeti’nin temel amacının Nijerya ile olan ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve ülkede yapılacak yatırımların çeşitlendirilmesi olduğu dile getirildi.

Batı Afrika kıtasının en önemli ticari ortaklarından sayılan Nijerya ile yapılan ticaret hacmi, Nijerya’nın da içinde bulunduğu ECOWAS topluluğu ülkelerinin toplam ticaret hacminin yüzde 25’ini oluşturmakta.

Türkiye ile Nijerya’nın, 2017 yılı ticaret hacmi 490 milyon dolar.

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