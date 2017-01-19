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Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin büyük ödülünü Aksa Akrilik aldı

İSTANBUL () -DÜNYANIN en büyük akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin düzenlediği 7’nci Kurumsal Yönetim Ödülleri’nde zirvenin sahibi oldu. Türkiye’nin önde gelen bağımsız kurumsal...

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin büyük ödülünü Aksa Akrilik aldı

İSTANBUL () -DÜNYANIN en büyük akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin düzenlediği 7’nci Kurumsal Yönetim Ödülleri’nde zirvenin sahibi oldu.
Türkiye’nin önde gelen bağımsız kurumsal derecelendirme şirketi Saha’nın yaptığı çalışmada Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu’nu 9,60’a çıkaran Aksa Akrilik, borsada yer alan 50 şirketi geride bırakarak, Kurumsal Yönetim Endeksi’nde en yüksek nota sahip 1’inci şirket oldu.
Ödülü alan Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı ve Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cemal Dördüncü, “Kurumsal ilkelerden taviz vermeden, adil ve şeffaf yönetim anlayışıyla faaliyetlerimize devam edeceğiz, gururluyuz” dedi.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Kurumsal Yönetim İlkeleri” baz alınarak yapılan çalışma, Aksa Akrilik’in “adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk” alanlarına verdiği önemi ve bu alanlarda hayata geçirdiği uygulamaların başarısını ortaya koydu. 5 kıtada 50’den fazla ülkeye ihracat yapan Aksa Akrilik, notunu, “kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önem, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki isteklilik ve bu doğrultuda gerçekleştirmiş olduğu iyileştirmeler göz önüne alınarak” yükseltti.
Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı ve Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cemal Dördüncü, kurumsal ilkelerden taviz vermeden, adil ve şeffaf yönetim anlayışıyla faaliyetlerine devam ettiklerini, bunu büyük ödülle taçlandırmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Yüksek kurumsal yönetim kalitesinin rekabet gücünü artırdığını ifade eden Dördüncü, şunları söyledi:
“Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve pay sahiplerimiz için değer yaratmayı amaçlıyoruz. Rekabetin ve değişimin hızlandığı günümüzde, finansal performans kadar kurumsal yönetim uygulamalarının kalitesi de önem kazanıyor. Aksa Akrilik’in bu ödüle layık görülmesi hepimiz için gurur verici. Bizlere bu gururu yaşatan tüm Aksa Akrilik çalışanlarına teşekkür ediyorum. Şirketlerimizin yönetiminde bildiğimiz yoldan şaşmadan, evrensel ilkelerden taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Bu kararlılığının bizleri çok daha büyük başarılara taşıyacağına eminim.”

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