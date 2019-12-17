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Türkiye, konut satışlarında rekora gidiyor

TÜRKİYE genelinde konut satışlarının artarak devam ettiği belirtildi. Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, bu yılın ilk 11 ayında 2018 yılı toplam satış rakamlarının aşıldığına dikkat çekti ve "Gelecek yılda da artış devam...

EKONOMİ 17.12.2019, 17:02
Türkiye, konut satışlarında rekora gidiyor
TÜRKİYE genelinde konut satışlarının artarak devam ettiği belirtildi. Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, bu yılın ilk 11 ayında 2018 yılı toplam satış rakamlarının aşıldığına dikkat çekti ve "Gelecek yılda da artış devam edecek" dedi. 

Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas konut satışlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kasım ayında bir önceki aya göre düşüş yaşansa da konut satışlarında geçen yıla oranla artış görüldüğüne dikkat çeken Elmas, yeni yılda da daha yüksek satış rakamları beklendiğine vurgu yaptı. 

“KAYIPLAR TELAFİ EDİLİYOR, SENE SONUNA DOĞRU TOPARLANMA DEVAM EDİYOR.”

Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Z.Altan Elmas kasım ayı itibariyle yükselişin devam ettiğini vurgulayarak “Türkiye genelinde Kasım ayında 138 bin 372 adet konut satıldı. Son 3 ayda ortalama 143 bin konut satılarak yüksek satış rakamları elde edilmeye devam ediyor. Bir önceki Ekim ayına göre yüzde 3 oranında düşüş görülse de geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 55’e yakın bir artış yakaladık. 1 Ağustos itibariyle kamu bankaları konut kredisi faiz oranlarını 15 yıl vadeye kadar yüzde 0.99’a indirmişti. Böylelikle bir süredir ertelenen konut talebi canlanmış ve vatandaşlarımız yeniden konut alımına geçmişti. Yılın ilk yarısında yaşadığımız düşüşü ikinci yarıda telafi etmeyi hedefliyorduk ve bu yöndeki çalışmalarımız meyvesini verdi. Sektörümüz adına bu moral verici rakamların devam etmesini ve 2019 yılını geçtiğimiz yıla yakın bir satış hacmiyle kapamayı ümit ediyoruz” diye konuştu. 

“BİRİNCİ EL KONUT ALIMINA YÖNELİK HARÇ VE KDV İNDİRİMİ DEVAM ETMELİ”

Birinci el satışlarında ikinci el satışlarına oranla artışın görüldüğünü söyleyen Elmas, “Türkiye genelinde birinci el konut satışları geçen yılın Kasım ayına göre yaklaşık yüzde 20 artarak 48 909 adet olarak gerçekleşti. Birinci eldeki bu artışla birlikte, ikinci elde geçtiğimiz Kasım ayına oranla yüzde 83 oranında bir artış gözlemliyoruz. Konut kredisi ve TL mevduat faizlerindeki düşüş nedeniyle ikinci el konutlara daha fazla yönelme olduğunu görüyoruz. Konut alıcılarını 1. el konut alımına yönlendirecek teşvik mekanizmalarına gerek olduğunu ısrarla ifade ediyoruz. Toplam satışların içinde 1. el konut satışının artması, inşaat sektörümüzün, sanayimizin, hizmet sektörümüzün ve dolayısıyla ülke ekonomimizin büyümesi anlamına geliyor. Böylece son dönemde düşen istihdam da yerine konacaktır. Vatandaşlarımız 1. el konutlara yönlendirildikçe enerji verimliliği elde edilecek ve depremin yıkıcı etkisi büyük ölçüde azaltılmış olacaktır. Ayrıca yıl sonunda bitecek olan harç ve KDV indirimi teşviklerinin de uzatılması veya kalıcı hale getirilmesini devletimizden talep ediyoruz. 2019 yılında yeni ruhsat alımlarında çok ciddi bir düşüş var, ilk 9 ayda yaklaşık olarak 180 bin ruhsat başvurusu yapılmıştı. Ruhsat alımlarındaki bu düşüşle ve stokların gün geçtikçe erimesiyle mevcut konutların değeri artıyor. Yeni konutlar da ortalama yüzde 35-50 arası daha pahalıya mal ediliyor. Dolayısıyla bu süreçte konut alan vatandaşlarımız bu fiyat ve oranlarla kazançlı çıkacaklardır” şeklinde konuştu.

“ÖZEL BANKALAR DA ORANLARINI KAMU BANKALARI SEVİYESİNE ÇEKMELİ.”

Bankaların kredi oranlarıyla ilgili de konuşan Altan Elmas, özel bankaların kredi oranlarının kamu bankalarının kredi oranları seviyesine çekilmesi gerektiğini söyledi. Böyle bir durumda piyasanın daha da canlanacağını belirten Elmas, “Türkiye genelinde ipotekli satışlar bir önceki Kasım ayına göre yüzde 700’ün üzerinde arttı. Bu artış, konut sektörünün faize olan duyarlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Bazı özel bankalarımız yüzde 1’in altında konut kredisi vermeye başlamışlardı. Merkez Bankası'nın son faiz indirimi ile bu bankaların da konut kredi faizlerini yüzde 1’in altına indireceğini umuyoruz. Özel bankaların tümünün konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1’in altına indirmesi durumunda, piyasa daha da canlanacak ve lokomotif sektör olan konut sektöründeki hareketlilik birçok sektörü olumlu etkileyecektir” dedi.

“YABANCIYA KONUT SATIŞI ŞİMDİDEN GEÇEN YILI GEÇTİ.”

Yabancılara satılan konut sayısında da artışın gözlemlendiğini söyleyen Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, rakamların geçen yılı da geçtiğini belirterek, “2019 yılı Kasım ayında yabancıya konut satışı 3 bin 988 adet olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ilk 11 ay toplamlarına bakıldığında, geçen yıla göre yüzde 12 civarında bir artış görüyoruz, bu ay itibarıyla geçen yılın toplamını da geçtik. Bu ivmenin devam edeceğini gözlüyoruz. Gayrimenkul sektörü ülkesine döviz kazandırmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

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