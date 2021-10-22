Türkiye kara para ve terörizmin finansmanı konusunda 'gri liste'ye alındı

Fransa'nın başkenti Paris'te üç günlük toplantılarının ardından bir açıklamada bulunan Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye'yi kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda 'yeterince çaba göstermeyen' ülkelerin bulunduğu 'gri liste'ye aldı.

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre; izlemeye alınan ülkelerin sayısı artırıldığını belirten FATF Başkanı Marcus Pleyer, Pandora belgelerinde de kara para aklamaya ilişkin bilgilerin yer aldığı, bununla sıkı mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Yapılan incelemelerde Botswana ve Mauritis listeden çıkarıldı. Ürdün, Mali ve Türkiye ise gri listeye alındı.

Kara propaganda ve terörizmin finansmanı konusunda Türkiye'nin ilerleme kaydettiğini belirten Pleyer, ancak hala ciddi sorunların bulunduğunu söyledi. Pleyer, Türkiye'nin bu konuda taahhütlerde bulunduğunu ancak bunları somut eyleme dönüştürmesi gerektiğini belirtti.

Öte yandan bu karar Avrupa Birliği'ne de Türkiye'yi kendi kara para aklamayla mücadele listesine alması yönünde baskı oluşturabilir. Bu listede de AB üyesi olmamakla birlikte birliğin finansal sistemine tehdit oluşturabilecek ülkeler yer alıyor.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) mayıs ayında yayınladığı bir rapora göre Mali Eylem Görev Gücü tarafından gri listeye alınan ülkelere sıcak para girişinde milli gelirin yüzde 3'üne denk gelen miktarda azalma meydana gelebiliyor.

Türkiye'ye 2019 yılının aralık ayında uyarı verilmiş ve bunun üzerine Ankara geçtiğimiz yılın aralık ayında bu endişeleri gidereceğini belirttiği yeni bir kanun hayata geçirmişti. Fakat bu kanun muhalefet ve sivil toplum örgütleri tarafından kara parayla mücadele yerine kar amacı gütmeyen kuruluşları hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

Eski ekonomi bakanı Ufuk Söylemez: Gri liste Türkiye için utanç olur

Türkiye'nin gri listeye girerek özel izlemeye alınmasının “büyük bir utanç” olacağını belirten eski ekonomi bakanlarından Ufuk Söylemez, “Türkiye'nin FAFT'a üye olması için gerekli adımları atanlardan biriyim, konuyu yakından izliyorum. Türkiye'nin gri listeye alınma noktasına gelmesinin ardında, varlık barışı adı altında ülkeyi kara paranın cirit attığı iddia edilen bir ülke haline getirmeleri var. Her ay net-hata ve noksan kaleminde, kaynağı ve sahibi belirsiz milyarlarca dolar para giriş çıkışları dikkat çekiyor” dedi. Söylemez, “AKP iktidarı, kara para iddiaları ile ilgili denetleme görevini yerine getirmemekte. Bu iddiaların soruşturulmaması, Türkiye üzerinde kara para ve terörün finansmanı konusunda şüphe bulutları kalmasının en önemli nedenidir” dedi.

Mali Eylem Görev Gücü kimdir?

Hükümetler arası bir organizasyon olan Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force – FATF), 'kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı' ile mücadelede uluslararası standartlar oluşturmakla görevli.

FATF, bu standartlarla uyumlu yasal ve kurumsal tedbirlerin alınması ve bu tedbirlerin operasyonel açıdan etkili bir şekilde uygulanmasını teşvik etmek amacıyla 1989 yılında kuruldu.

Paris’teki Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesinde faaliyetlerini yürüten FAFT, bağımsız bir statüye sahip.

Kaynak:Yeniçağ