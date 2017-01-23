Türkiye İtalya ihracat kredisi kurumunun 4. büyük pazarı

İstanbul, 23 Ocak () – Türkiye, İtalya'nın ihracat kredisi kurumu SACE için yaklaşık 2.8 milyar euro değerindeki portföy büyüklüğüyle, önde gelen pazarlardan biri olmaya devam ediyor.

SACE, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini desteklemek amacıyla İstanbul’da düzenlediği "İtalya Türkiye'yle Buluşuyor: Yerel ve Küresel Kurumsal Perspektifler" başlıklı etkinliğinde, 200'den fazla banka, kurum ve şirketi bir araya getirdi.

Etkinlik, SACE’nin CEO'su Alessandro Decio, SACE’nin Uluslararası İşler Başkanı Michal Ron, SACE’nin İstanbul Ofisi Başkanı Yeliz Tüfekçioğlu ve misafir konuşmacı olarak Kemerburgaz Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Yatırım Menkul Kıymetler Yönetim Kurulu Üyesi ve Anadolu Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin'in katılımıyla Soho House'da gerçekleştirildi.

Risk azaltma - işi kolaylaştırma görevleri

SACE, İtalyan şirketleriyle işbirliği ya da yüksek kaliteli İtalyan ürünlerinin ithalatını içeren büyük projelerin finanse edilmesini kolaylaştırmak için rekabetçi sigorta ve finans çözümleri sunarak, İtalyan şirketlerinin yüksek potansiyel taşıyan pazarlarda ihracat ve yatırım yapmasını destekliyor.

SACE CEO'su Alessandro Decio, etkinlikte yaptığı konuşmada, "İtalya'nın Türkiye için başlıca ticaret ve yatırım ortaklarından biri olduğunu ve orta/uzun vadede böyle kalacağını söyleyebiliriz. SACE Türk ve İtalyan şirketlerinin işbirliğini, hem risk azaltma hem de işi kolaylaştırma görevlerini üstlenerek desteklemeye hazır" şeklinde konuştu.

Özellikle Petrol ve Gaz alanındaki, projeleri kapsıyor

SACE, komşu Orta Doğu ülkelerini de kapsayan ve Yeliz Tüfekçioğlu tarafından yönetilen Temsilcilik Ofisiyle 2010 yılından beri İstanbul'da varlığını sürdürüyor.

SACE'nin Uluslararası İşler Başkanı Michal Ron, "Türkiye'deki mevcut portföyümüzün değeri 2.8 milyar euroyu buluyor ve özellikle pek çok KOBİ'nin başarılı olduğu Altyapı ve Endüstriyel makineler ile teknoloji sektörlerindeki, özellikle Petrol ve Gaz alanındaki, projeleri kapsıyor" dedi.

Yıllık 10 milyar euro ihracat ve 1,300 İtalyan şirketi

Son 5 yıl içinde İtalyan şirketleri Türkiye pazarında yıllık ortalama 10 milyar euroluk ihracat ve yatırım hacmine ulaştı. Yaklaşık 1,500 İtalyan şirketi Türkiye pazarında faaliyet gösteriyor. Bu tablo, İtalyan şirketleri için Türkiye'nin önemini ortaya koyarak ülkeyi, SACE'nin portföyündeki dördüncü en büyük yabancı piyasa haline getiriyor.

İtalya’nın Türkiye’ye ihracatı yılda yüzde 1-1.5 artabilir

SACE'nin tahminlerine göre, Türkiye'ye yapılan İtalyan ihracatı, önümüzdeki üç yıl içinde yılda yüzde 1-1.5 artabilir. Kilit sektörler ise Türk sanayileşmesini sürdürmek için, "Endüstriyel Makine ve Teknolojiler" Türkiye'nin önemli bir uluslararası lojistik merkezi olarak gelişmesini desteklemek için hükümet tarafından ilan edilen büyük yatırımlar ışığında "altyapı" ve Türkiye'nin kurulu güç üretimini iki katına çıkarmayı ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimini yüzde 30 artırmayı hedeflemesi doğrultusunda "Enerji" olarak öngörülüyor.