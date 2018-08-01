Türkiye İmalat PMI Temmuz’da 49.0’a yükseldi

İstanbul, 1 Ağustos () – Türkiye İmalat PMI, Haziran’daki 46.8 düzeyinden Temmuz’da 49.0 düzeyine yükseldi. İstanbul Sanayi Odası ve IHS Markit’ten elde edilen PMI anket verileri Türk imalat sektöründe zorlu faaliyet koşullarının Temmuz’da devam ettiğine işaret etti.

Markit ve İstanbul Ticaret Odası verilerine göre;

Endeks, üretim ve yeni siparişlerdeki yavaşlamanın devam etmesine bağlı olarak, Türk imalat sektöründeki zorlu faaliyet koşullarının devam ettiğine işaret etti. Ancak faaliyet koşullarındaki zayıflama ılımlı düzeyde ve son 4 aylık yavaşlama trendinin en düşük hızında gerçekleşti. Bu durum üretim ve toplam yeni siparişlerdeki yavaşlamadan kaynaklandı. Bununla birlikte yeni ihracat siparişleri son 3 ayda ilk kez olacak şekilde yükseldi ve imalatçılar istihdam düzeyini artırdı. Türk lirasındaki değer kaybının etkisiyle enflasyonist baskılar kuvvetlendi. Girdi fiyatları belirgin bir şekilde ve önceki aya kıyasla hızlanarak arttı. Bunun yansıması olarak, firmalar ortalama satış fiyatlarını daha da yükseltti. Toplam yeni siparişler manşet endeksi olumsuz etkilemeye Temmuz ayında da devam etti. Talep koşullarının yansıması olarak üretimdeki ivme kaybı sürdü. Ancak hem üretim hem de toplam yeni siparişlerdeki yavaşlama önceki aya kıyasla ılımlı gerçekleşti. Dış talebin güçlenmesi anketin olumlu gelişmelerinden biri olarak kayda geçti. İki aylık yavaşlamanın ardından ihracat büyüme bölgesine girdi. Bunun yansıması olarak, Türk imalatçıları son 4 ayda ilk kez olacak şekilde Temmuz ayında istihdam seviyesini artırdı. Döviz piyasalarındaki olumsuz gelişmelerin yansıması olarak fiyat baskıları güçlenmeye devam etti. Türk lirasındaki değer kaybının yansıması olarak hammadde fiyatları yükseldi ve bu da girdi fiyatlarının belirgin bir şekilde artmasına neden oldu. Girdi fiyatları enflasyonu Haziran 2006’dan beri gözlenen en yüksek düzeyde gerçekleşti. Bunun sonucu olarak, nihai ürün fiyatları enflasyonu son 12 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomisti Gabriella Dickens, şunları söyledi:

“Son PMI verileri Türk imalat sektöründe zorlu faaliyet koşullarının Temmuz ayında devam ettiğine ancak yavaşlamanın daha ılımlı düzeyde yaşandığına işaret etti.

“İhracat siparişleri ve istihdamın artış göstererek toplam yeni siparişler ile üretimdeki ivme kaybının olumsuz etkilerini kısmen bertaraf etmesi anketin olumlu gelişmesi olarak kaydedildi.

“Enflasyonist baskılar daha da güçlendi ve nihai ürün fiyatları enflasyonu son 12 ayın en yüksek düzeyine çıktı.”