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Türkiye İmalat PMI Mayıs’ta 45.3'e geriledi

İstanbul, 3 Haziran () - İmalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), Nisan ayındaki 46.3 düzeyinden, Mayıs’ta 45.3 düzeyine geriledi. Eşik...

Türkiye İmalat PMI Mayıs’ta 45.3'e geriledi

İstanbul, 3 Haziran () - İmalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), Nisan ayındaki 46.3 düzeyinden, Mayıs’ta 45.3 düzeyine geriledi.
Eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, ekonomik büyümenin öncü göstergesi sayılan Türkiye İmalat PMI Mayıs’ta 45.3 oldu.
İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, şunları söyledi: “Türk lirasındaki değer kaybının imalatçılar üzerindeki etkileri mayıs ayında da devam etti. Yeni siparişlerin yılbaşından beri yavaşlama eğilimini sürdürmesi, ilk çeyrekteki toparlanma beklentilerini bir miktar öteledi.”
İstanbul Sanayi Odası ve IHS Markit verilerine göre, liradaki değer kaybının imalat sektörünü etkilediği Mayıs ayında, girdi maliyetleri ve nihai ürün fiyatları arttı. Bunun yansıması olarak tüketici talebindeki zayıflık belirtileri devam etti. Yeni siparişler ivme kaybederken, bazı anket katılımcıları Avrupalı müşterilerden gelen talepteki zayıflığa dikkat çekti. Bu durum, satın alma faaliyetlerinin azalmasına neden oldu. Tedarikçilerin teslimat süreleri de ılımlı artış gösterdi.
Türk lirasındaki değer kaybına bağlı olarak Türk imalat sektöründe yetersiz talep koşulları Mayıs ayında devam etti. Bunun yansıması olarak, üretimdeki yavaşlama trendi sürdü.
 

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