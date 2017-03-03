Türkiye ilaç pazarının 2016 satış hacmi 22.1 milyar lira

İstanbul, 3 Mart () – 2016 yılı Türkiye ilaç sektörü raporuna göre sektör, 2015’e göre yüzde 17 büyüdü ve 2 milyar kutu ilaç satışı gerçekleşti.

Dünya ilaç devlerinin Avrasya’daki ortak buluşma noktası CPhI İstanbul, ilaç endüstrisinin nabzını tutan ve gelişmesine yön veren “Türkiye İlaç Sektörü Raporu”nu açıkladı. CPhI Istanbul 2017’nin resmi bilgi destekçisi olan QuintilesIMS Türkiye’nin destekleri ile hazırlanan 2016 yılı “Türkiye İlaç Sektörü Raporu”na göre, 80 milyona yakın bir nüfusa ve Avrupa’nın 6’ıncı en büyük ilaç pazarına sahip olan Türkiye, 22.1 milyar liralık (yaklaşık 6.31 milyar dolar) satış hacmiyle dünyanın 17’inci en büyük ilaç pazarı haline geldi.

“Türkiye ilaç pazarı hacim ölçeğinde yüzde 4.7 büyüdü”

QuintilesIMS Türkiye’nin katkılarıyla hazırlanan rapora göre ilaç pazarının 2016 yılında değer ölçeğinde 22.1 milyar liraya ulaştığını belirten QuintilesIMS Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Kıdemli Ülke Müdürü, Dr. Cem Baydar; “2016 yılı içerisinde ilaç pazarında hacim ölçeğinde yüzde 4.7’lik bir büyüme ile 2 milyar kutu satış gerçekleşti. Beklediğimizin üzerinde gerçekleşen bu rakamlar sayesinde, 2020 yılında Türkiye, dünya genelinde 14’üncü en büyük ülke haline gelecektir” dedi.

Gerçekleştirdikleri araştırmalar ile Türkiye’nin sağlık sektörü haritasını çıkaran Baydar sözlerine şöyle devam etti; “Türkiye ilaç pazarının büyümesinin temellerini incelediğimizde, hastane kanalı bu alanda dikkat çekiyor. Hastane kanalının özel ve kamusal yatırımlarla yüzde 28 oranında hızlı ve büyük bir büyüme kaydettiğini gözlemliyoruz. 25 binden fazla münferit eczaneden oluşan perakende pazarı da 2015'e kıyasla yüzde 15 oranında bir ivme yakaladı. Burada gerçekleşen alt büyümeler sonucunda da Türkiye ilaç pazarı bir önceki yıla göre yüzde 17 büyüme kaydetmiştir” dedi

Türkiye’de tedavi alanlarında ağrı grubu birinci sırada

Ağrı grubu, Türkiye ilaç pazarında bir önceki yıla göre yüzde 21 büyüme ile en büyük tedavi alanı oldu. Toplam 1.65 milyon liralık pazar değeriyle birinci sırada yer alan ağrı kesicileri, 1.44 milyon lira ile antibakteriyellerin izlediğini belirten Baydar; “Yerel olarak tüketim alanlarımıza baktığımızda Türkiye’de en çok ağrı tedavisinde kullanılan ilaçların yer aldığını görüyoruz" dedi ve ekledi:

"Bu tedavi alanındaki ilaçların payı ise bir önceki yıla oranla yüzde 21 arttı. Sıralamaya baktığımızda ise ikinci sırada yer alan antibakteriyellerin ardından 1 milyon 419 liralık değer hacmiyle antidiyabetikler geliyor. Aynı zamanda veriler gösteriyor ki, yerel ürünlerin satıştaki payı yüzde 42’lere yükseldi. Pazarın yüzde 75’ini yerel ürünlerimiz oluşturuyor. Böyle bir tablo da Türkiye ilaç pazarının üretimde umut vadeden bir konumda olduğunu gösteriyor.”

Onkoloji ilaç pazarı yüzde 10 büyüdü

Onkolojik ilaçların değer ölçeğinde 1.4 milyar liraya ulaştığını aktaran Dr. Cem Baydar; “Toplam satışlardaki payı yüzde 7 oranında düşmesine rağmen onkolojik ilaç pazarı bir önceki yıla oranla yüzde 10 büyüdü. Bu büyüme oranları önümüzdeki 5 yıl içerisinde onkolojinin en hızlı büyüyen tedavi grubu olacağını gösteriyor” dedi.

Devlet teşvikleri ihracatı olumlu etkileyecek

Türkiye ilaç endüstrisi ihracatının 2015 yılında 921 milyon dolar olduğunu aktaran CPhI İstanbul Marka Direktörü Mehmet Dükkancı araştırma raporu ile ilgili şunları söyledi; “160 ülkeye ihracat gerçekleştiren Türkiye ilaç endüstrisinin, 2015 yılında ilaç ithalatı yüzde 2.6’ydı. Bu rakamlar cari açığın azalmasına olumlu katkı sağlıyor. Ayrıca devletimizin 2023 vizyonuyla şekillendirdiği teşviklerle ilerleyen süreçte ihracat rakamlarımızın olumlu olarak etkilemesini bekliyoruz. İşte bu noktada CPhI İstanbul olarak, gelişen Türk İlaç Endüstrisi’nin bölgedeki ülkelerden gelen potansiyel ihracat müşterileri ile buluşmaları için ideal bir platform sağlıyoruz.”

(Fotoğraflı)