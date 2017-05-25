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Türkiye Hazır Beton Birliği'nden kaliteli beton için seminer

İstanbul, 25 Mayıs () - Türkiye Hazır Beton Birliği, kaliteli beton üretimi ve beton uygulamasının doğru yapılması amacıyla İstanbul’da “Beton Teknolojileri ve Doğru Beton Uygulamaları” seminerini düzenledi.  İstanbul Çevre ve Şehircilik...

Türkiye Hazır Beton Birliği'nden kaliteli beton için seminer

İstanbul, 25 Mayıs () - Türkiye Hazır Beton Birliği, kaliteli beton üretimi ve beton uygulamasının doğru yapılması amacıyla İstanbul’da “Beton Teknolojileri ve Doğru Beton Uygulamaları” seminerini düzenledi. 
İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde yapılan “Beton Teknolojileri ve Doğru Beton Uygulamaları” Semineri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüseyin Kaya’nın açılış konuşmasıyla başladı. Seminer kapsamında, THBB Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Özbora Tarhan, “Türkiye’de ve Dünyada Hazır Beton Sektöründeki Son Gelişmeler”; İTÜ İnşaat Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Taşdemir “Beton Teknolojisinde Son Gelişmeler” ve “Özel Betonlar”; THBB Kalite Güvence Sistemi Direktörü Selçuk Uçar ise “Betonda Kalite Denetimleri” konulu birer sunum gerçekleştirdi. Türkiye’de ve dünyada hazır beton sektöründeki son gelişmeleri aktaran Aslı Özbora Tarhan; “Türkiye yılda 109 milyon metreküp hazır beton üretimi ile Avrupa’da 1., dünyada ise 3. sırada yer almaktadır. Türkiye’de üretilen beton, seneler içerisinde sadece miktar olarak değil aynı zamanda dayanım sınıfları açısından da önemli ölçüde yükselmiştir. Hazır beton dayanım sınıfları açısından Avrupa ortalamasının üstüne çıkan Türkiye, C25 ve üstü dayanım sınıfındaki beton kullanım oranında yüzde 89 ile listenin en üstlerinde yer almaktadır.” dedi.
THBB 2017 yılı programı dâhilinde başta İstanbul olmak üzere, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Kayseri, Eskişehir, Antalya, Muğla, Denizli, Tekirdağ, Samsun, Tokat, Malatya ve Trabzon illerinde de seminerler gerçekleştirecek.

(Fotoğraflı)
 

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