Türkiye, gerilime rağmen Almanların tercih ettiği üçüncü destinasyon

BERLİN, () - PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, yaşanan siyasi gerilime rağmen özellikle ITB Berlin Fuarı'nın ilk gününde yapılan bir sunuma göre Türkiye'nin hala Almanya'da tercih edilen üçüncü destinasyon konumunda olduğunu söyledi. Duran, "Turizmle siyaseti birbirine karıştırmayacağız" dedi.

Her yıl Antalya'da turizm sezonu öncesi en önemli belirleyici unsurlardan biri olarak gösterilen dünyanın en büyük turizm fuarı ITB Berlin’e Türkiye ile Almanya arasındaki politik gerginlik damgasını vurdu. 8- 12 Mart tarihleri arasında 51'inci kez düzenlenen fuarın açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu da katılarak, hem turizmcilere moral, hem de Alman sektör temsilcilerine, 'Politik gerginliğe bakmayın, biz dostuz, sizleri Antalya ve Türkiye’ye bekliyoruz' mesajı verdi.

Fuarda Türkiye'nin 3 bin 79 metrekare standının 1000 metrekaresini Antalya oluştururken, birlikler ve turistik tesislerin standları, ilk günden yoğun ilgi gördü. Almanya ile yaşanan gerginliği rağmen Türkiye ve Antalya standlarındaki canlılık, geçen yıldan daha iyi gerçekleşti.

GÜVENLİK MESAJI VERİLDİ

Batı Avrupa'da Almanya, Hollanda, Belçika, İskandinav ülkeleri ve İngiltere’nin Antalya için önemli pazarlar olduğunu kaydeden Antalya Valisi Münir Karaloğlu, fuar süresince güvenlik endişelerine karşı şu mesajların verildiğini söyledi:

“Geçen yıllarda sizin sevdiğiniz, bildiğiniz Antalya neyse bugünkü Antalya da o. Antalya'da bir şey değişmedi. Güvenlik de, turizm kalitesi de, çalışan insan kalitesi de değişmedi. Kentteki o sıcak, misafirperver Antalya halkı da değişmedi. Her şey bıraktığınız gibi duruyor. Lütfen Antalya'ya gelmeye devam edin."

‘İŞİMİZİ YAPACAĞIZ’

Kundu Turizm Yatırımcıları Birliği (KUYAB) Başkanı ve WOW Hotels CEO’su Tayfun Turanlıoğlu, "Antalya’nın bir backroundu var. Herkes bunu biliyor. Biz son dönemde yaşanan siyasi olaylardan uzağız. İşimiz neyse onu yapacağız. Kalitemiz dünya pazarında zaten biliniyor. Antalya’ya gelenler de zaten bunu biliyor. Biz hazırız, misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.

ITB Berlin’de hareketli bir fuar yaşandığını belirten Aska Otelleri sahibi Ramazan Aslan, şöyle dedi: “Hareketli bir fuar. İnşallah berekete dönüşür. Dönüşmemesi için hiçbir neden yok. Yapmamız gereken tek şey düne göre bugün biraz daha fazla çalışmak" dedi.

GÜÇLÜ KENT İMAJI VAR

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkan Yardımcısı Yeliz Gül Ege, 2 ülke arasında yaşanan gerginliklerin siyasi olduğunu ve bunun barışın dili olan turizm sektörünü etkilememesi gerektiğini her koşulda dile getirmeye devam ettiklerini belirtti. Ege, “Ve bu mesaj için buradayız. Alman vatandaşlarımız, Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarımız bizim her zaman vazgeçilmezimizdir. Fuarda Türkiye’nin güzel ve güçlü bir tanıtım atağı olduğunu görüyorum ve bu konuda bakanlığı kutluyorum" diye konuştu.

TURİZMLE SİYASETİ KARIŞTIRMAYACAĞIZ

POYD Başkanı Hakan Duran, yaşanan siyasi gerilime rağmen özellikle ITB Berlin Fuarı'nın ilk gününde yapılan bir sunuma göre Türkiye'nin hala Almanya'da tercih edilen üçüncü destinasyon konumunda olduğunu söyledi. Burada turizmcilere önemli görev düştüğüne işaret eden Duran, “Bire bir kontakta olduğumuz turizmcilerle her zaman yakın olmamız lazım. Sonuçta turizm barış ve birliktelik demektir. Onun için bizim sivil toplum örgütleri, tur operatörleri ve otelciler olarak öncelikle birinci derece muhatap olduğumuz ve ağırladığımız misafirlerimizle yakın ilişkilere devam edeceğiz. Biz siyasetin içine girmeyeceğiz, turizmle siyaseti birbirine karıştırmayacağız. Misafir buraya dinlenmek, farklı tatlar ve eğlenmek için geliyor ve onun için de misafirlerle yakın kontağı koparmamak lazım" dedi.

GERİLİM TÜRKİYE HAYRANLARI VE KARARSIZLARI ETKİLİYOR

Yaşanan gerilimin özellikle kararsız kesimi etkilediğine değinen Hakan Duran, “Almanya pazarından yıllardır Türkiye'ye gelen turist sayısı 5-6 milyon ve bu kesim Türkiye'den hiç vazgeçmiyor. Bunun haricinde de kararsız bir kesim, yüzde 30-35 de tamamen hiç düşünmeyen bir kesim var. Siyasi gerilim hem Türkiye hayranlığı olanları, hem de kararsız kesimi haliyle etkiliyor. Ama yine de Antalya'ya bu yıl 1.5 milyon civarı Alman geleceğine inanıyorum. Özellikle okulların kapanması sonrası çocuklu aileler için bu kadar uygun fiyat ve kaliteyi rakip ülkelerde bulmaları mümkün değil. İspanya, Hırvatistan gibi rakip ülkelerde yüzde 40'a varan daha yüksek fiyatlar sözkonusu. Hesabını iyi bilen Almanlar bunu iyi kullanacaktır. Geçen yıl yüzde 50'ye yakın bir kayıp yaşadık ve geri kalan 2.5 milyondan da bu yıl 1.5 milyon kişi gelir. Yüzde 40 da bu sene kaybederiz diye düşünüyorum" dedi.

BOZTAŞ: SEZON İÇİN UMUTLARIMIZ ARTTI

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarının ardından bu sezona dair umutların arttığını söyledi. Ahmet Boztaş, Türkiye ve Almanya'nın çok uzun yıllara dayalı iki dost ülke ve dost millet olduğunu belirterek, bakanların açıklamalarının, oluşan suni gerginliğin düşürülmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Almanya Dışişleri Bakanı'yla yaptığı görüşmenin ve açıklamaların turizmciler tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten MATSO Başkanı Boztaş, "Hem Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, hem de Kültür ve Turizm Bakanımız Nabi Avcı'nın çabaları ve açıklamalarının ardından bu sezona dair umutlarımız arttı. Manavgat- Side destinasyonu olarak birinci sırada Avrupalı misafirler, ikinci sırada Ruslar geliyor. Avrupa pazarını koruyabilirsek, 2016'ya göre yüzde 30- 35 artış olur diye düşünüyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI