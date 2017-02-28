Türkiye genelinde değişmeyen otel dolulukları İstanbul’da düştü

İstanbul, 28 Şubat () - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin Ocak 2017 otel dolulukları geçen yılın ilk ayına göre yüzde 47.2 olarak aynı düzeyde kalırken İstanbul’daki otellerin doluluklarında yüzde 45.7'ye kadar düştü. Türkiye’nin konaklama sektöründe Ocak ayı doluluk verileri belli oldu. Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR Global'in TÜROB için hazırladığı Ocak 2017 Ülke Performans Raporu açıklandı. TÜROB tarafından değerlendirilen ve 2017 yılına ilişkin ilk işaretleri de veren Ocak sonuçlarına göre, Türkiye genelinde otel dolulukları, 2016 yılının aynı dönemine oranla herhangi bir değişiklik olmadan yüzde 47.2 olarak kaydedildi. Buna karşılık İstanbul destinasyon bazında en düşük doluluktan kurtulamadı.

"İstanbul etkileniyor"

TÜROB’un açıkladığı STR verilerine göre, İstanbul'un Ocak 2016'da yüzde 48.9 olan doluluk oranı, Ocak 2017'de yüzde 6.5 düşerek yüzde 45.7 ölçüldü. İstanbul bu düşüş oranı ile Avrupa destinasyonları arasında Ocak 2017'de en büyük düşüşü yaşayan destinasyon oldu. En büyük düşüş Avrupa'dan İstanbul aynı zamanda, Ocak 2017'de Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedelindeki yüzde 29.7'lik düşüş ve odabaşı elde edilen gelirlerde (RevPAR) yüzde 34.2'lik düşüş ile en büyük gelir kaybı yaşayan Avrupa destinasyonu oldu. Oda fiyatlarında büyük düşüş Ocak 2017’de İstanbul’da ortalama günlük satılan oda bedeli 67.4 Euro’ya geriledi. Ocak 2016’da bu rakam 95.8 Euro olmuştu. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise (RevPAR) 30.8 Euro olarak ölçüldü. Ocak 2016’da bu rakam 46.8 Euro olmuştu.

"Acil önlem şart"

İstanbul’a yönelik acil önlemler alınması gerektiğini belirten Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, turizmdeki sıkıntının en ağır etkilerine İstanbul’un maruz kaldığına işaret etti. Bayındır, “Fiyatlardaki düşüş devam etmesine rağmen Kasım ve Aralık 2016 dönemindeki doluluk verileri geleceğe ilişkin olarak bize umut vermişti. Ancak ocak ayı rakamları yine umutlarımızı kırdı. Özellikle İstanbul turizmi için vakit geçirmeksizin tedbir almak gerekiyor” diye konuştu.

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