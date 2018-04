"Türkiye-Fransa-AB" ekonomik ilişkilerine ilişkin makale yarışması sonuçlandı

İstanbul, 9 Nisan () - Paris Bosphorus Enstitüsü (Institut du Bosphore) ile Fransa’nın önde gelen üniversitelerinden olan Sciences Po Paris School of International Affairs (PSIA) ortaklığında düzenlenen makale yarışması kazananları açıklandı.

Yarışma, Türkiye – Fransa ve Avrupa Birliği (AB) arasında ekonomik ilişkileri değerlendiren ve üçlü perspektifte ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacak bir “White Paper / Araştırma Makalesi” hazırlanmasını kapsıyor.

Ana teması “Rethink Europe’s Future: Analyzing New Geopolitical Positioning of France and Germany and Their Implications on Turkey’s European Integration Process / Avrupa’nın Geleceğini Yeniden Düşünmek: Fransa ve Almanya’nın Yeni Jeopolitik Pozisyonları ve Bunun Türkiye’nin AB Üyelik Sürecine Olası Etkilerinin Analizi” olarak belirlenen yarışmanın Mart ayında ikincisi düzenlendi.

Söz konusu makale yarışmasının ödül töreni, 9 Nisan Pazartesi günü Sciences Po Üniversitesi’nde Paris Bosphorus Enstitüsü Başkan Yardımcısı ve TÜSİAD Fransa Network Başkanı Livio Manzini ve Paris School of International Affairs Dekan Yardımcısı Mark Maloney’nin açılış konuşmaları ile başlayacak. Yarışmanın kazananları ise şöyle;

Thomas Dumont, Avrupa Birliği Yüksek Lisans Öğrencisi, Ecole d’Affaires Publique (EAP) de Sciences Po Paris

Eva Fourel, Lisans Öğrenci, Sciences Po College Universitaire

Ödül töreni Avrupa Parlamentosu Türkiye Forumu Genel Sekreteri Laura Batalla’nın moderatörlüğünde “Avrupa Birliği – Türkiye İlişkileri” konulu bir oturum ile devam edecek. Oturumda Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası, Avrupa Hareketi Fransa Başkanı ve Sciences Po Öğretim Görevlisi Yves Bertoncini ve Sciences Po Öğretim Görevlisi Pierre Mirel konuşmacı olarak yer alacaklar.

Ödül töreninin ardından, Paris Bosphorus Enstitüsü - Maison de l’Europe ortaklığında “How To Build Turkey’s Future in Europe / Türkiye’nin Geleceğini Avrupa’da İnşa Etmek” konulu bir toplantı düzenlenecek.

Açılış konuşması Maison de l’Europe de Paris Başkanı ve Paris Bosphorus Enstitüsü Bilim Kurulu üyesi Catherine Lalumière tarafından gerçekleştirilecek olan toplantıda, Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı ve TÜSİAD Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Kaleağası ve Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Türkiye Masası Şefi Myram Ferran, Türkiye – AB ilişkilerinin mevcut durumuna yönelik değerlendirmelerini aktaracak ve gelecek dönemde ilişkilere yönelik beklentilerini ele alacak. IRIS (Fransız Uluslarası ve Stratejik İlişkiler Enstitüsi) Direktör Yardımcısı ve Paris Bosphorus Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi Didier Billion tarafından yönetilecek toplantıya kanaat önderleri, akademik çevreler ve iş dünyası temsilcileri katılım gösterecek.

Toplantıda ayrıca, Klépierre Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi ve Google Küresel Ortaklıklardan sorumlu Güney Avrupa Direktörü Béatrice de Clermont Tonnerre, Le Figaro Gazetesi Uluslararası Ekonomi Uzmanı Anne Cheyvialle ve Fransa’nın AB Bakanı Nathalie Loiseau’nun Kabine Direktörü Gaël Veyssière ile temaslar gerçekleştirilecek. Yapılacak görüşmelerde, Türkiye – Fransa ikili ilişkileri ve Türkiye’nin AB üyelik sürecinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunulacak.

Bahadır Kaleağası, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Avrupa ve G20 Danışmanı Clément Beaune ile 10 Nisan’da bir araya gelecek. Görüşmede, TÜSİAD’ın kurucu üyeleri arasında yer aldığı B20 Koalisyonu çalışmaları, Fransa – Türkiye ikili ilişkileri, Transatlantik ilişkiler ve Fransa’nın Türkiye – AB ilişkilerindeki stratejik önemine değinilecek. (Fotoğraflı)