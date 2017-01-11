Türkiye ekonomisini inşaat sektörü sürüklüyor

ÇEVRE ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Ak Parti iktidarları döneminde ekonomiyi sürükleyen tek sektörün inşaat olduğunu belirterek, "Bu sektördeki yüzde 1'lik bir büyüme bile 250 bin kişinin istihdamı anlamına gelmektedir. Bu nedenle bu gerçeği göz önünde bulundurarak inşaat sektörünün büyümesi için gerekli düzenlemeleri yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



MÜSİAD İzmir Şubesi'nin 21'inci olağan genel kurulu '2023 Vizyonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Çalışmaları' başlığıyla Kaya Termal Otel'de gerçekleştirildi. Genel kurula Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, bürokratlar ve üyeler katıldı. Genel kurulda konuşan Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, "İçteki ve dıştaki hain unsurlara mücadele içindeyiz. Biz bir oldukça, beraber oldukça, bizi hiçbir güç yıldıramayacak, yolumuzdan alıkoyduramayacaktır. Şimdi ekonomide milli bir seferberlik dönemindeyiz. Zaman, çalışma zamanıdır. Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi daha fazla yatırıma ve daha fazla üretime ihtiyacımız vardır. Çevre ve şehircilik alanında geniş bir sorumluluk alanına sahibiz. Bakanlık olarak temel amacımız ekonomik gelişmelere engel olmadan çevreyi korumaktır. Çünkü çevreyi bir emanet olarak görüyoruz. Şehirleşme alanında hükümetimiz ve bakanlığımız, ortak vizyonu insan odaklı olarak çalışıyoruz. Geleneksel kültürümüzü de yansıtan kimlikli ve kişilikli şehirler yaratmayı hedefliyoruz. Ak Parti iktidarlarımız döneminde ekonomiyi sürükleyen yegane sektör inşaat olmuştur. Bu sektördeki yüzde 1'lik bir büyüme bile 250 bin kişinin istihdamı anlamına gelmektedir" diye konuştu.



KARABAĞLAR'DA 101 HEKTARLIK ALANIN İMAR PLANI TAMAMLANDI



Kentsel dönüşümde daha fazla çalışılması gerektiğini de belirten Ceylan, "Türkiye'de 7.5 milyon dönüşümü gereken konuttan yalnızca 1 milyonu dönüştürülebilmiştir. Bu konuda daha fazla çalışmamız gerekmektedir. İzmir'de de kentsel dönüşüm projesi büyük bir hızla devam ediyor. Karabağlar'daki projemizin temellerini atacağız. 540 hektarlık alan, bakanlar kurulu kararıyla riskli alan ilan edilmişti. İlk etap olan 101 hektarlık alanda imar planları tamamlandı. Yaklaşık 4 bin konutun ihalesi mart ayında gerçekleştirilecek. Yaklaşık 1 milyon metrekare inşaat alanı bulunmaktadır. Buca'da ise 191 hektarlık alanda çalışmalarımız devam etmektedir. İzmir'den gelen projelerden bakanlığımızda bekleyen hiçbir dosya bulunmamaktadır" dedi.



EN İYİ YANIT YATIRIMI ERTELEMEMEK



MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak ise konuşmasına şehit polis memuru Fethi Tekin'e Allah'tan rahmet dileyerek başladı. Olpak, "İzmir'deki hain saldırıda adeta İstiklal Marşı'nda 'siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın' dizesindeki gibi polis memuru Fethi kardeşimiz vatanı için canını vermiştir. Başta ona ve tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Bu zor zamanlarda işadamları olarak bizlere sorumluluklar düşüyor. MÜSİAD olarak her ne pahasına olursa olsun, çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz düşüncesiyle hareket ediyoruz. Yine MÜSİAD olarak sözde kalmadık, çalışmalarımızı eyleme dönüştürdük. Uluslararası MÜSİAD EXPO'yu hiçbir iptal olmadan gerçekleştirdik. Birilerine verilecek en güzel yanıtın hiçbir yatırımımızı ertelememek ve yola devam etmek olarak adlandırıyoruz" şeklinde konuştu.



'GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞACAĞIZ'



MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü de, "Ülke olarak büyük bir imtihandan geçiyoruz. Büyük işlere namzet bir ülke olunca çevrede düşmanlar da az olmuyor. Büyümek isteyen ülkemizin önüne engel çıkarmak isteyenler İstanbul, Ankara, Kayseri, İzmir ve Gaziantep'te yine oyunlarını sergilemeye devam ediyor. Milletçe birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi yeni bir istiklal mücadelesinin içindeyiz. Ekonomik olarak güçlü olmak zorundayız. Tankla, tüfekle, bombayla bizi yenemeyenler ekonomik olarak bizi yıldırmaya çalışıyorlar. Bizler iş insanları olarak yatırımlarımızla üretimle bunların üstesinden geleceğiz. Biz MÜSİAD İzmir olarak, İzmirli işadamları olarak, gece gündüz demeden çalışacağız" diye konuştu.



Konuşmaların ardından geçilen seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Ümit Ülkü, yeniden MÜSİAD İzmir Şube Başkanlığı'na seçildi.