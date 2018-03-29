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Türkiye ekonomisi (GSYH) 2017 yılında yüzde 7.4 büyüdü.

İstanbul, 29 Mart () - Türkiye ekonomisi, gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2017 yılında, 2016 yılına göre yüzde 7.4 büyüdü. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2017 yılının dördüncü çeyrek ekonomik büyümesi de...

Türkiye ekonomisi (GSYH) 2017 yılında yüzde 7.4 büyüdü.

İstanbul, 29 Mart () - Türkiye ekonomisi, gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2017 yılında, 2016 yılına göre yüzde 7.4 büyüdü.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2017 yılının dördüncü çeyrek ekonomik büyümesi de yüzde 7.3 olarak hesaplandı.
Dolar bazında GSYH, 2016 yılındaki 862 milyar 744 milyon dolardan, 2017 yılında 851 milyar 46 milyon dolara geriledi. Dolar bazında GSYH 2017 yılında yüzde 1.35 küçüldü.
TÜİK verilerine göre, 2017 yılında GSYH cari fiyatlarla 38 bin 660 lira ya da 10 bin 597 dolar olarak belirlendi.
Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak 3 trilyon 104 milyar 907 milyon liraya çıktı.
TÜİK verilerine göre, 2017 yılında zincirlenmiş hacim endeksi olarak;
- tarım sektörünün katma değeri yüzde 4.7 arttı,
- sanayi sektörü yüzde 9.2 arttı,
- inşaat sektörü yüzde 8.9 arttı.
Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri yüzde 10.7 arttı.

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