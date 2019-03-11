Türkiye ekonomisi 2018 yılında yüzde 2.6 büyüdü

İstanbul, 11 Mart () - İstanbul, 11 Mart () - Türkiye'de, üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH), 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2.6 büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, cari fiyatlarla GSYH, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19.1 artarak 3 trilyon 700 milyar 989 milyon liraya çıktı.