Türkiye'deki cezaevlerinin sayısı yüzde 22.4 artışla 453'e çıkıyor

İstanbul, 30 Aralık () - Türkiye genelindeki cezaevlerinin sayısı, inşaat halindekiler ve ihale aşamasında olanlar ile birlikte yüzde 22.4 artırılıyor. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesini yanıtlayan Adalet Bakanı Bekirbozdağ'ın verdiği bilgilere göre, halen 370 adet olan cezaevlerine, inşaat halinde olan 58 adet ile ihale aşamasındaki 25 adet yeni cezaevi eklenerek, toplam 453 adete yükselecek. Tanrıkulu yazılı soru önergesinde, "Türkiye'deki mevcut cezaevi sayısı kaçtır? İhalesi devam eden ve inşaat aşamasında olan cezaevi sayısı kaçtır? 24 Mart 2016 tarihi itibarıyla mevcut cezaevlerinde toplam tutuklu ve hükümlü sayısı nedir? Cezaevlerinin kapasitesinin üstünde tutuklu ve hükümlü bulunduğu iddiası doğru mudur?" diye sordu. Bakan Bozdağ da, Tanrıkulu'nun 25 Mart 2016 tarihli soru önergesine şu yanıtı verdi: "Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden;

1- 26/09/2016 tarihi itibarıyla ülke genelinde 370 ceza infaz kurumunun hizmet verdiği, inşaat aşamasında 58 ve ihalesi devam eden 25 ceza infaz kurumu bulunduğu,

2- 24/03/2016 tarihi itibarıyla 179.883 kişi kapasitesi bulunan ülke genelindeki ceza infaz kurumlarında 186.920 hükümlü ve tutuklu barındırıldığı,

3- 26/09/2016 tarihi itibarıyla ceza infaz kurumlarında 44.922 personelin görev

yaptığı,

4- Ülke genelinde toplam 744 adalet sarayı bulunduğu, ihale aşamasında olan iki

adalet sarayı bulunduğu,

5- 26/09/2016 tarihi itibarıyla ülke genelinde toplam 939 icra dairesi bulunduğu,

anlaşılmıştır." Bozdağ yanıtında ayrıca, "Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluyla yapılan yazışmaya verilen cevapta; 08/09/2016 tarihi itibarıyla ülkemiz genelinde 13.506 hâkim ve Cumhuriyet savcısı bulunduğu bildirilmiştir" dedi.