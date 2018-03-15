Türkiye'de yaşlı nüfus beş yılda yüzde 17 arttı

İstanbul, 15 Mart () – Türkiye’nin yaşlı nüfusu (64 yaş ve üstü) son beş yılda yüzde 17 artarak 6 milyon 895 bin 385 kişiye ulaşırken, bu sayının yüzde 44’ünü erkekler yüzde 56’sını ise kadınlar oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yaşlı nüfusun yüzde 61.6’sı 65-74 yaş grubunda, yüzde 29.7’si 75-84 yaş grubunda ve yüzde 8.6’sı ise 85 ve daha yukarı yaş gruplarında yer aldı.

Nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı nüfus oranının 2023 yılında yüzde 10.2, 2030 yılında yüzde 12.9, 2040 yılında yüzde 16.3, 2060 yılında yüzde 22.6 ve 2080 yılında yüzde 25.6 olacağı öngörüldü.

Yaşlı bağımlılık oranı ise yüzde 12.6 olarak hesaplanırken, bu oranın 2023 yılında yüzde 15.2 2030 yılında yüzde 19.6 ve 2080 yılında ise yüzde 43.6 olacağı öngörülüyor.

Okuma yazma bilmeyen yaşlı nüfus 2016 yılında yüzde 20.8’e düşerken, bu oran erkeklerde yüzde 7.5 kadınlarda ise 31.1 oldu.

Yaşlı nüfusun medeni durumu incelendiğinde, yaşlı erkeklerin yüzde 1.2’sinin, kadınların ise yüzde 2.5’inin hiç evlenmediği görüldü.

Yoksulluk oranı yaşlı nüfusta yüzde 16 olarak hesaplanırken, yaşlı nüfusunun iş gücüne katılma oranı ise yüzde 11.8 oldu. Çalışan yaşlı nüfusun ise yüzde 70.2’si tarım sektöründe, yüzde 22.8’i ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Mutlu olduğunu beyan eden yaşlı bireyler 2016 yılındaki yüzde 64.5’ten, yüzde 66.1’e yükselirken, kadınların yüzde 65.9’u, erkeklerin ise yüzde 66.3’ü mutlu olduklarını beyan etti.

Araştırmaya göre İnternet kullanan yaşlı nüfus oranı 2.7 kat arttı.

Yaşlı nüfus, Dünya nüfusunun yüzde 8.9’unu oluştururken, en yüksek yaşlı nüfusa sahip ülkeler ise yüzde 32.2 ile Monako, yüzde 27.9 ise Japonya ve yüzde 22.1 ile Almanya oldu.(Grafik)