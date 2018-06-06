Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
Bakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacak
10 bin kişilik bekçi kadrosu...
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a...
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi bulundu
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi...

TÜRKİYE'DE VERİ GÜNDEMİ

Tarih   Saat    Veri ---------------------------------------------------------- 07/06  14:00   Merkez Bankası faiz kararı 07/06  17:30   Hazine nakit dengesi 11/06  10:00   Merkez Bankası / Ödemeler dengesi 11/06  10:00   GSYH / 1....

TÜRKİYE'DE VERİ GÜNDEMİ

Tarih   Saat    Veri
----------------------------------------------------------
07/06  14:00   Merkez Bankası faiz kararı
07/06  17:30   Hazine nakit dengesi
11/06  10:00   Merkez Bankası / Ödemeler dengesi
11/06  10:00   GSYH / 1. Çeyrek
11/06  14:30   Merkez Bankası beklenti anketi
13/06  10:00   Sanayi üretimi
18/06  10:00   İşsizlik
18/06  11:00   Mayıs bütçe dengesi
20/06  17:30   Merkezi yönetim Mayıs borç stoku
21/06  10:00   Tüketici güven endeksi / Haziran
25/06  14:30   Kapasite kullanım oranı / Haziran
25/06  14:30   Reel kesim güven endeksi / Haziran
28/06  10:00   Ekonomik güven endeksi / Haziran
29/06  10:00   Dış ticaret dengesi / Mayıs
29/06  11:00   Turizm verileri / Mayıs

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325