TÜRKİYE'DE VERİ GÜNDEMİ

Tarih Saat Veri
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07/06 14:00 Merkez Bankası faiz kararı
07/06 17:30 Hazine nakit dengesi
11/06 10:00 Merkez Bankası / Ödemeler dengesi
11/06 10:00 GSYH / 1. Çeyrek
11/06 14:30 Merkez Bankası beklenti anketi
13/06 10:00 Sanayi üretimi
18/06 10:00 İşsizlik
18/06 11:00 Mayıs bütçe dengesi
20/06 17:30 Merkezi yönetim Mayıs borç stoku
21/06 10:00 Tüketici güven endeksi / Haziran
25/06 14:30 Kapasite kullanım oranı / Haziran
25/06 14:30 Reel kesim güven endeksi / Haziran
28/06 10:00 Ekonomik güven endeksi / Haziran
29/06 10:00 Dış ticaret dengesi / Mayıs
29/06 11:00 Turizm verileri / Mayıs
Tarih Saat Veri